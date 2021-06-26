Про це повідомляє американське видання Business Insider.
Таку заяву Трамп зробив в інтерв’ю Newsmax. Він додав, що його електорату треба потерпіти “до 2024 року, або на рік менше”.
“Я зроблю заяву в не надто далекому майбутньому.. Наразі я допомагаю багатьом людям обійняти ту чи іншу посаду… Ми боремося з державною змовою, з радикальними ліваками”, – сказав Трамп.
На його думку, Республіканська партія отримає добрий результат на виборах у 2024 році.
“Я думаю, ви будете в захваті… Я думаю, ви будете щасливими… Нам треба ще трохи часу, аби поспостерігати за тим, що відбувається в політиці зараз та що буде у 2022 році”, – сказав Трамп.
- 30% американських виборців, які голосували на президентських виборах за Дональда Трампа, вірять, що він повернеться в Білий дім цьогоріч, оскільки результати виборів все ж визнають недійсними.