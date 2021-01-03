Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що цифри щодо летальних випадків від коронавірусу, нібито не відповідають дійсності.

Про це він написав у своєму Twitter.

Трамп наголосив, що дані про те, що в США вже понад 350 тисяч людей померли від ускладнень COVID-19, дуже завищені. Натомість багато інших країн навмисно занижують статистику і про інфікованих, і про померлих. Звинувачує у цьому американський президент роботу Центрів з контролю і профілактики.

“Якщо ви сумніваєтеся, називайте це ковідом”. Фейкові новини”, – написав Дональд Трамп.

Нагадаємо, Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19.