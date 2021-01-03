Про це він написав у своєму Twitter.
Трамп наголосив, що дані про те, що в США вже понад 350 тисяч людей померли від ускладнень COVID-19, дуже завищені. Натомість багато інших країн навмисно занижують статистику і про інфікованих, і про померлих. Звинувачує у цьому американський президент роботу Центрів з контролю і профілактики.
“Якщо ви сумніваєтеся, називайте це ковідом”. Фейкові новини”, – написав Дональд Трамп.
Нагадаємо, Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19.
- 12 грудня Управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer. 12 грудня розпочалися поставки вакцини.
- 27 грудня у країнах Європейського союзу (ЄС) стартувала масова вакцинація препаратом від Pfizer.
- ЄС хоче отримали 300 млн доз вакцини, що може покрити близько третини від кількості, необхідної для вакцинування всього населення блоку.