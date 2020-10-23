Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцини проти коронавірусу, розроблені компаніями Moderna і Johnson & Johnson, через кілька тижнів можуть бути доступні.

Про це він сказав під час дебатів.

Трамп нагадав, що коронавірус з’явився в США з Китаю. При цьому, незважаючи на велику кількість нових випадків заражень, американські медики навчилися надавати необхідну допомогу, що дозволило знизити смертність.

Також Трамп запевняє, що в найближчі тижні буде доступна вакцина проти COVID-19.

“У нас скоро з’явиться вакцина. Вона готова. Про це буде оголошено протягом декількох тижнів, і вона буде доставлена. У нас є програма Warp Speed, військові будуть розподіляти і поширювати вакцину”, – сказав він.

Трамп додав, що це не гарантовані, а лише приблизні терміни.

“Це не гарантовано, але вакцина буде до кінця року”, – пояснив Трамп.

Він зазначив, що про готовність ефективної вакцини скоро можуть оголосити компанії Moderna і Johnson & Johnson.

Але опонент Трампа, кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден, розкритикував його, заявивши:

“Це той самий хлопець, який минулого разу сказав вам, що все закінчиться до Великодня. Той самий хлопець, який говорив: “Не хвилюйтеся, до літа все закінчиться”. Нас схоже чекає складна зима”, – сказав Байден.

Байден вважає, що у Трампа немає чіткого плану, і немає перспектив, що вакцина буде доступна для більшості американців до середини наступного року.