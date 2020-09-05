Президент США Дональд Трамп заявив про те, що американська вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути готова до кінця жовтня.

Про це повідомляє телеканал Fox Business.

Таку заяву Трамп зробив 3 вересня на передвиборному мітингу в Пенсільванії.

“В рамках операції Warp Speed ​​ми продовжуємо виробляти безпечну та ефективну вакцину в ті рекордні терміни, про які ми говорили. Вона буде готова раніше, на мій погляд, до кінця року, але це може бути навіть до кінця жовтня”, – сказав Трамп.

Він сказав, що на завершальній стадії клінічних випробувань знаходяться три потенційні вакцини від COVID-19 – компаній Pfizer, Moderna й AstraZeneca.

Трамп вважає, що найбільші шанси у вакцини від Pfizer.

Але в компанії не прокоментували цю інформацію.

При цьому Трамп заперечує, що це як-небудь пов’язано з виборами. Він зазначив, що вакцина потрібна, щоб “врятувати людей”.