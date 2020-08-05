Про це він заявив під час брифінгу.
Також Трамп сказав, що в порту могла вибухнути бомба. Президент пояснив, що говорив з генералами, які розповіли йому, що Бейрут атакували, підірвавши “якусь бомбу”.
“Виглядає, як атака, грунтуючись на характері вибуху. Я зустрічався з деякими нашими генералами, і їм здається, що це атака, а не якийсь вибух на фабриці. Все це схоже, на їхню думку, на атаку. Це була якась бомба”, – пояснив Трамп.
Але в Департаменті оборони США заявили, що у них немає підстав вважати, що на Бейрут було скоєно напад.
Три чиновника департаменту сказали в коментарі американському телеканалу CNN, що вони не знають, про що говорить президент.
Один з чиновників сказав, що якби ознаки атаки були, то це викликало б автоматичне посилення захисту американських військ і майна США в регіоні. Однак поки нічого подібного не відбувається.
Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Великі стовпи червоного диму було видно у всьому місті. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд і транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Генеральний секретар Ліванської фалангістської партії (“Катаїб”) Нізар Наджарян загинув від отриманих під час вибуху у Бейруті поранень.