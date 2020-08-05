Президент США Дональд Трамп стверджує, що якісь "генерали" повідомили йому, що те, що сталося в Бейруті (Ліван) - запланована атака, а не нещасний випадок.

Про це він заявив під час брифінгу.

Також Трамп сказав, що в порту могла вибухнути бомба. Президент пояснив, що говорив з генералами, які розповіли йому, що Бейрут атакували, підірвавши “якусь бомбу”.

“Виглядає, як атака, грунтуючись на характері вибуху. Я зустрічався з деякими нашими генералами, і їм здається, що це атака, а не якийсь вибух на фабриці. Все це схоже, на їхню думку, на атаку. Це була якась бомба”, – пояснив Трамп.

Але в Департаменті оборони США заявили, що у них немає підстав вважати, що на Бейрут було скоєно напад.

Три чиновника департаменту сказали в коментарі американському телеканалу CNN, що вони не знають, про що говорить президент.

Один з чиновників сказав, що якби ознаки атаки були, то це викликало б автоматичне посилення захисту американських військ і майна США в регіоні. Однак поки нічого подібного не відбувається.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Великі стовпи червоного диму було видно у всьому місті. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд і транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.