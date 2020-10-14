Про це він сказав на передвиборній зустрічі в Пенсільванії.
Трамп зазначив, що, коли йому ввели коктейль з антитіл – він начебто став на 20 років молодшим, у нього з’явилося ще більше сил та енергії.
Американський лідер зазначив, що готовий розцілувати своїх прихильників, бо у нього імунітет до COVID-19.
За словами Трампа, він точно не знає, що саме йому давали, проте препарат містив антитіла до коронавірусу.
“Я прийняв це і сказав, що почуваюсь як супермен … У мене зараз імунітет. Я можу спуститися і розцілувати всіх. Поцілую кожного – чоловіка і жінку”, – сказав він.
- Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 6 жовтня повідомлялося, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування. Зазначалося, що, попри коронавірус, він повернеться до публічних заходів у суботу, 10 жовтня.
- 11 жовтня Дональд Трамп вперше після діагностування у нього коронавірусу COVID-19 та госпіталізації з’явився на публіці.
- 10 жовтня лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що голова Білого дому перехворів і більше не заразний.