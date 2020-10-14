Президент США Дональд Трамп заявив, що, коли його лікували від коронавірусу COVID-19, він буквально відчув себе "суперменом".

Про це він сказав на передвиборній зустрічі в Пенсільванії.

Трамп зазначив, що, коли йому ввели коктейль з антитіл – він начебто став на 20 років молодшим, у нього з’явилося ще більше сил та енергії.

Американський лідер зазначив, що готовий розцілувати своїх прихильників, бо у нього імунітет до COVID-19.

За словами Трампа, він точно не знає, що саме йому давали, проте препарат містив антитіла до коронавірусу.

“Я прийняв це і сказав, що почуваюсь як супермен … У мене зараз імунітет. Я можу спуститися і розцілувати всіх. Поцілую кожного – чоловіка і жінку”, – сказав він.