Президент США Дональд Трамп заявив, що він - найпопулярніший чоловік в світі. Його випереджає тільки Ісус Христос.

Про це він сказав під час зустрічі з виборцями в Північній Кароліні.

Трамп розповів таку історію:

“Днями хтось сказав мені: “Ти найпопулярніша людина в світі”. Я відповів: “Ні, не я”. Мене запитали: “Хто ж більш знаменитий?” “Ісус Христос”, – відповів я”.

При цьому, Трамп сказав, що не збирається змагатися з Сином Божим.

Також на мітингу Трамп закликав молитися про здоров’я членів передвиборчого штабу свого конкурента Джо Байдена. Днями у двох його помічників діагностували COVID-19.

“Є у вас маска, немає у вас маски …. Ви маєте право робити все, що хочете; чинити так, як хочете. Але все ж вам завжди потрібна допомога від Бога”, – сказав Трамп, вказуючи на небо.

Також Трамп назвав представників демократів – партією атеїстів, завивши, що вони виступають проти християнських цінностей і збираються закрити церкви.