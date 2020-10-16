Про це він сказав під час зустрічі з виборцями в Північній Кароліні.
Трамп розповів таку історію:
“Днями хтось сказав мені: “Ти найпопулярніша людина в світі”. Я відповів: “Ні, не я”. Мене запитали: “Хто ж більш знаменитий?” “Ісус Христос”, – відповів я”.
При цьому, Трамп сказав, що не збирається змагатися з Сином Божим.
Також на мітингу Трамп закликав молитися про здоров’я членів передвиборчого штабу свого конкурента Джо Байдена. Днями у двох його помічників діагностували COVID-19.
“Є у вас маска, немає у вас маски …. Ви маєте право робити все, що хочете; чинити так, як хочете. Але все ж вам завжди потрібна допомога від Бога”, – сказав Трамп, вказуючи на небо.
Також Трамп назвав представників демократів – партією атеїстів, завивши, що вони виступають проти християнських цінностей і збираються закрити церкви.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.