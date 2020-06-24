Президент США Дональд Трамп ще до обрання Володимира Зеленського шостим лідером України заявляв, що питання з війною на Донбасі можна було б вирішити "доброзичливою позицією до Росії".

Про це написав у мемуарах екс-радник американського лідера Джон Болтон.

У липні 2018 року, після зустрічі з Путіним, Трамп говорив про те, що російський президент “помилився”, коли анексував український півострів Крим, але тепер його не віддасть.

При цьому, Болтон кілька разів згадав про те, що Трамп не раз нібито говорив про готовність “злити” Україну Кремлю.

За його словами, Трамп нібито говорив Путіну про те, що “проросійський президент України міг би допомогти запобігти третій світовій війні”.

Ця фраза прозвучала на саміті Великої двадцятки в Буенос-Айресі в кінці листопада 2018 року, якраз після інциденту із захопленням моряків в Керченській протоці.

Трамп і Путін поспілкувалися на вечері, в приватному порядку, в присутності лише перекладача Путіна. У російській пресі про цю розмову не повідомили, але Трамп розповів про її зміст Болтону.

“Трамп на наступний ранок запевнив мене, що він сказав, що не бачить перспективи для їх зустрічі в будь-якому форматі, поки інцидент не буде вирішено (із захопленням українських моряків і військових кораблів, – ред.)”, – написав Болтон.

Але після цього Трамп розмовляв з Меркель, сказавши, що “український президент, налаштований дружелюбно до Росії, міг би допомогти уникнути третьої світової війни. Росіянам б це сподобалося”.

Можливо, Трамп мав на увазі наступного українського президента, оскільки у п’ятого президента Петра Порошенка була зовсім інша риторика щодо РФ.

Болтон також описав позицію Зеленського з цього приводу, який став президентом країни через більше ніж півроку, після цієї розмови.

“Він був сповнений рішучості повернути Донбас якомога швидше і покласти край війні в рамках Мінських угод”, – пише Болтон.

Він додав, що в травні була ще одна розмова Трампа з Путіним, під час якої вони обговорювали Зеленського.

“Трамп подзвонив Путіну, тому що, як він сказав без видимих ​​на те підстав, Путін “помирав від бажання” поговорити з ним. Насправді, це Трамп дуже хотів розмови, так як він не спілкувався з Путіним з часу інциденту в Керченській протоці , який змусив скасувати двосторонню зустріч в Буенос-Айресі на G20″, – написав Болтон.

Путін розповів Трампу, що Зеленський був досить відомим в Росії, завдяки своїй телевізійній кар’єрі і у нього були там контакти.