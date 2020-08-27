Президент США Дональд Трамп закликав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена пройти тести на наркотики перед їхніми першими дебатами, які відбудуться в наступному місяці.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Як пояснив сам Трамп в інтерв’ю виданню Washington Examiner, він помітив несподівану зміну поведінки і пожвавлення в виступі Джо Байдена на дебатах.

Трамп не надав ніяких доказів того, що його суперник може вживати наркотики, а всього лише сказав: “Я непогано розбираюся в цьому”.

Перед виборами 3 листопада Байден і Трамп тричі зустрінуться на дебатах.

Ще в 2016 році Трамп припустив, що його тодішня суперниця Гілларі Клінтон “накачувалася” перед дебатами, і запропонував їй пройти тест на наркотики перед їхньою останньою зустріччю у прямому ефірі. Штаб Клінтон відмовився від виклику.

Президентські дебати пройдуть у Клівленді, штат Огайо, 29 вересня; в Майамі, Флорида, 15 жовтня; і Нешвіллі, Теннессі, 22 жовтня.

Трамп просив призначити додаткові дебати з Байденом, але Комісія по президентським дебатам відмовилася. Потім він попросив провести перші дебати раніше в інтересах тих, хто проголосував достроково, але знову безрезультатно.

Нагадаємо, що у 2019 році умова про проходження тесту на наркотики висунув і кандидат в президенти Володимир Зеленський.