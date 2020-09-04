Президент США Дональд Трамп закликав американців, які збираються голосувати поштою, в день виборів все ж прийти на дільницю і переконатися в тому, що їх голос враховано.

Про це повідомляє Reuters.

Такий заклик Трамп озвучив під час візиту в штат Північна Кароліна.

“Зайдіть на свою виборчу дільницю, щоб чи дізнатися внесено ваші голоси до таблиці. Якщо це сталося, то проголосувати ви не зможете, система голосування поштою спрацювала як треба. Якщо ж його не було враховано, голосуйте – це право громадянина”, – закликав Трамп.

Представник Виборчої комісії штату Північна Кароліна Патрік Геннон сказав з цього приводу, що виборець не зможе проголосувати два рази, незалежно від того, проголосував він спочатку поштою або особисто, на виборчій дільниці.

“Двічі голосування на виборах є кримінальним злочином. Якщо ви відправите бюлетень поштою, але він ще не прийшов, а потім підете голосувати на дільницю особисто, до того, як буде доставлений відправлений вами бюлетень, ваш голос буде зарахований”, – сказав він.

Також він пояснив, що, якщо надісланий поштою бюлетень надійде на розгляд комісії після того, як людина проголосувала особисто, він не буде зарахований.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

Голосувати за нового президента США будуть 233 мільйони громадян країни. З них 180 мільйонів осіб зможуть проголосувати поштою.

На попередніх виборах президента, в 2016 році, майже кожен четвертий виборець голосував поштою.

Очікується, що в результаті пандемії коронавірусу в цьому році буде відправлено рекордну кількість бюлетенів поштою, оскільки виборці прагнуть уникнути ризику зараження. Експерти попереджають, що очікуваний сплеск означає, що переможця можуть не визначити в ніч виборів, враховуючи час, необхідний для підрахунку і перевірки всіх бюлетенів.

Новий президент повинен приступити до виконання обов’язків в січні 2021 року. За президентське крісло змагатимуться демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.