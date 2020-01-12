Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
“Лідерам Ірану – не вбивайте своїх протестуючих. Тисячі вже були вбиті або заарештовані вами, і світ спостерігає. Що ще важливіше, США спостерігають. Увімкніть Інтернет, і дозвольте журналістам вільно пересуватися! Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу!” – йдеться в повідомленні.
To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.