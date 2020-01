Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

“Лідерам Ірану – не вбивайте своїх протестуючих. Тисячі вже були вбиті або заарештовані вами, і світ спостерігає. Що ще важливіше, США спостерігають. Увімкніть Інтернет, і дозвольте журналістам вільно пересуватися! Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу!” – йдеться в повідомленні.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

