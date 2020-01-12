Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

“Лідерам Ірану – не вбивайте своїх протестуючих. Тисячі вже були вбиті або заарештовані вами, і світ спостерігає. Що ще важливіше, США спостерігають. Увімкніть Інтернет, і дозвольте журналістам вільно пересуватися! Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу!” – йдеться в повідомленні.

  • 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
  • 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
  • 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.