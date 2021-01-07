Президент Дональд Трамп опублікував звернення до протестувальників, у якому закликав їх розійтися по домівках.

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці Дональда Трампа.

“Я розумію ваш біль та розпач. У нас були вибори, які в нас вкрали. Це були переконливі вибори. Всі знають це, зокрема, на тому боці. Але нам потрібно йти додому зараз”, — сказав він. “Нам потрібен мир, тож ідіть додому. […] Я знаю, як ви почуваєтеся, але йдіть додому і йдіть додому з миром “, — додав Трамп.

Зауважимо, що у своєму відео Трамп прямо не згадує події довкола Капітолія.

Twitter позначив це відео у такий спосіб: “Це твердження про фальсифікації виборів заперечується, і на цей твіт не можна відповісти, не можна ретвітнути або поставити лайк через ризик насильства”.

Примітно і те, що Трамп опублікував своє звернення за кілька годин після того, як спихнули агресивні протести й було захоплено будівлю Капітолія.

Перед цим лідер демократів Сенату Чак Шумер та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі опублікували спільну заяву, в якій закликали президента Трампа негайно звернутися до протестувальників з вимогою залишити Капітолій. Обраний президент Джо Байден теж закликав Трампа виступити на національному телебаченні та засудити своїх прихильників, які захопили Капітолій.

“Слова президента мають значення, незалежно від того, наскільки він добрий чи поганий. У найкращому разі слова президента можуть надихнути. У гіршому разі вони можуть підбурювати. Тож я закликаю президента Трампа зараз вийти на національне телебачення, щоб виконати свою присягу та захистити Конституцію й вимагати припинення цієї облоги”, — сказав Байден.

Судити про те, чи матимуть слова Трампа вплив на його прихильників, поки зарано. Згідно з повідомленнями CNN, протестувальники збираються окупувати Капітолій вночі.

“Їхня мета — окупувати Капітолій протягом ночі”, — повідомило інформоване джерело телеканалу.

Те, що Трамп тривалий час зволікав і просив протестувальників лише “бути мирними”, але не закликав їх припинити свої дії раніше, викликало хвилю обурення серед його помічників та радників.

“Якби ми могли кинути його до розлюченого натовпу, ми б зараз кинули його до розлюченого натовпу”, — сказав один з радників.

Що відбувається в Вашингтоні?

Як відомо, о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.