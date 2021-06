Про це старший помічник Трампа Джейсон Міллер повідомив телеканалу CNBC.

Як сповіщалося, на початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”).

Однак менш як за місяць робота блогу Трампа офіційно завершилася. Станом на середу, 2 червня, блог був повністю видалений з сайту.

Джейсон Міллер підтвердив CNBC в середу, що далі 45-й президент блог не вестиме, а старі повідомлення залишаться в архіві як пресрелізи.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.