Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.
Трамп запропонував назвати нову політсилу “Партією патріотів”. Таким чином він хоче зберегти політичний вплив після того, як залишить Білий дім.
За словами джерел, минулого тижня Трамп обговорював це питання з декількома своїми помічниками та іншими наближеними людьми.
Видання відзначає, що поки “незрозуміло, наскільки серйозно Трамп ставиться до створення нової партії, що потребує значних витрат часу і ресурсів”. Наразі у нього є чимало прибічників, деякі з яких не були глибоко залучені в політику Республіканської партії до президентської кампанії 2016 року.
Згідно з даними видання, в останні дні у Дональда Трампа виникли розбіжності з однопартійцями, зокрема з лідером республіканців у Сенаті США Мітчем Макконнеллом. Напередодні впливовий сенатор звинуватив Трампа в провокуванні заворушень у Вашингтоні 6 січня.
Білий дім від коментарів з приводу створення нової партії відмовився.
Як відзначає WSJ, будь-яка спроба створити нову партію, швидше за все, зіткнеться з активною протидією з боку офіційних осіб Республіканської партії. Треті партії в двопартійній виборчій системі США, як правило, не отримують достатньої підтримки для самостійної участі в національних виборах.
- У вівторок, 19 січня, президент США Дональд Трамп звернувся до американців з прощальною промовою. Пропри те, що йому загрожує другий імпічмент, після якого його можуть позбавити права обіймати державні посади, Трамп оптимістично заявив, що рух, створений ним — Make America Great Again — тільки бере свій початок.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Він став першим американським президентом, якого Палата представників двічі піддавала імпічменту. Тепер розгляд імпічменту має відбутися в Сенаті США.