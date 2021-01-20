Чинний президент США Дональд Трамп, який вже сьогодні залишить посаду глави держави, обговорював зі своїми соратниками можливість створення нової політичної партії.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на людей, обізнаних з цим питанням.

Трамп запропонував назвати нову політсилу “Партією патріотів”. Таким чином він хоче зберегти політичний вплив після того, як залишить Білий дім.

За словами джерел, минулого тижня Трамп обговорював це питання з декількома своїми помічниками та іншими наближеними людьми.

Видання відзначає, що поки “незрозуміло, наскільки серйозно Трамп ставиться до створення нової партії, що потребує значних витрат часу і ресурсів”. Наразі у нього є чимало прибічників, деякі з яких не були глибоко залучені в політику Республіканської партії до президентської кампанії 2016 року.

Згідно з даними видання, в останні дні у Дональда Трампа виникли розбіжності з однопартійцями, зокрема з лідером республіканців у Сенаті США Мітчем Макконнеллом. Напередодні впливовий сенатор звинуватив Трампа в провокуванні заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Білий дім від коментарів з приводу створення нової партії відмовився.

Як відзначає WSJ, будь-яка спроба створити нову партію, швидше за все, зіткнеться з активною протидією з боку офіційних осіб Республіканської партії. Треті партії в двопартійній виборчій системі США, як правило, не отримують достатньої підтримки для самостійної участі в національних виборах.