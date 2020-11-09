Навіть незважаючи на те, що президент Дональд Трамп все ще відмовляється визнати результати виборів, обраний президент Джо Байден у понеділок запустить "агресивний план по боротьбі з пандемією".

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, Байден заявив про створення цільової групи по боротьбі з коронавірусів. Ініціатива ясно дає зрозуміти, що Байден буде використовувати активний перехідний період для мобілізації зусиль проти медичних і економічних проблем, з якими йому доведеться зіткнуться.

Це все відбувається на тлі того, що Трамп категорично відмовляється прийняти реальність.

Джерела повідомляють CNN, що помічники кампанії Трампа розглядають свою власну агресивну стратегію – не для того, щоб боротися з вірусом, які вбили більше 237 000 американців, – а для проведення мітингів, на підтримку заяв про те, що другий термін Трампа був вкрадений.

Трамп не демонструє ніякої реакції на ситуацію, що погіршується з COVID-19 в США.

У суботу, коли оголосили про перемогу для Байдена, зафіксували максимальну кількість випадків зараження за добу – 126 742 нових випадки.

Замість цього президент залишається замкненим у своїй штучно створеній реальності, в якій він переміг на виборах, при цьому висуваючи помилкові заяви про крадіжку його президентського крісла, пише CNN.

Але в найближчому оточенні Трампа з’явилися ознаки розбіжностей: Джаред Кушнер, його зять і старший радник, і перша леді Меланія Трамп порадили Трампу змиритися з програшем, а сини Дональд-молодший і Ерік Трамп змушує його продовжити боротьбу.

Непримиренність Трампа і недивне непокору демократії загрожують посилити проблеми країни конституційною кризою і перерваної передачею влади.

Багато лідерів Республіканської партії відмовилися привітати Байдена або навіть визнати його перемогу, тим самим показуючи, що Трамп і раніше має великий вплив на їхню партію. А брехня президента про результати виборів може переконати багатьох з 70 мільйонів чоловік, які проголосували за нього, в тому, що вибори дійсно були корумпованими.

Байдену належить зіткнутися з піком епідемії

Колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів доктор Скотт Готліб заявив, що на той час, коли обраний президент складе присягу 20 січня, країна опиниться на піку кризи COVID-19.

Напередодні виборів Білий дім Трампа, де політикою щодо коронавируса керує доктор Скотт Атлас, який зневажає такі заходи, як носіння масок, відмовився від інформування американців про вірус.

До робочої групи Байдена по боротьбі з коронавірусів увійдуть хірург Вівек Мурті, колишній комісар Управління з продовольства і медикаментів США доктор Девід Кесслер і доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету. Це все говорить про те, наскільки серйозно Байден підходить до вибору плану по боротьбі з пандемією, яка тепер напевно буде переважати в перший рік його президентського терміну.

Трамп не в настрої поступатися

Дональд Трамп досі не зробив традиційного дзвінка обраному президенту Байдену. Пенс, який зберігає мовчання з суботи, також ще не контактував з обраним віце-президентом Камалія Харріс.

Деякі з найзапекліших прихильників Трампа в Вашингтоні в неділю підтримали його необгрунтовані заяви про шахрайство.

Очевидний намір Трампа продовжувати наполягати на своїй перемозі може стати ще одним приводом, коли він ставить власні потреби вище обов’язків свого офісу.

Якщо президент і його команда юристів не нададуть докази масштабного шахрайства, чого вони до сих пір так і не зробили, може знадобитися чимало зусиль від членів сім’ї і високопоставлених республіканців, щоб переконати Трампа, що все скінчено.