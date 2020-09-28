Дональд Трамп заплатив всього 750 доларів у вигляді федерального прибуткового податку в 2016 році, коли він балотувався на пост президента США. Таку ж суму заплатив і в перший рік свого перебування в Білому домі.

Про це йдеться в статті видання The New York Times.

Журналісти зібрали податкові звіти Трампа та його компаній за два десятиліття. Повідомляється, що Трамп взагалі не платив прибутковий податок протягом 10 років.

Сам Трамп інформацію в статті The New York Times назвав “фейковою новиною”.

“Насправді я платив податок”, – сказав він репортерам після публікації статті в неділю, повідомляє BBC. За словами Трампа, аудит його податків займає тривалий час.

“IRS [податкова служба] погано ставиться до мене … вони ставляться до мене дуже погано”, – сказав він.

Дональд Трамп став першим президентом з 1970-х років, який не публікував свої податкові декларації, хоча це і не передбачено законом.

The New York Times повідомила, що інформація в її статті “отримана з джерел, які мають до неї законний доступ”.

Звіт був опублікований за кілька днів до перших президентських дебатів Трампа з суперником-демократом Джо Байденом і за кілька тижнів до виборів, які призначені на 3 листопада.

The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки.

Так, президент заплатив всього 750 доларів у вигляді податку на прибуток як в 2016, так і в 2017 році, в той час як він взагалі не платив прибутковий податок за 10 з 15 років, так як “він повідомив, що втратив набагато більше грошей, ніж заробив”. До свого президентства Дональд Трамп займався бізнесом.