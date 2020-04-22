Президент США Дональд Трамп заборонив прийом іммігрантів в країну на 60 днів. Це стосується всіх категорій іммігрантів.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідний наказ Трамп планує підписати в середу, 22 квітня.

Президент США пояснив, що зміна торкнеться тих категорій громадян, які їдуть в країну на постійне місце проживання, тобто тих, у кого є статус біженців, а також тих, у кого є грін-карти.

Заборона не торкнеться тих, хто їде в Штати тимчасово. Наприклад, в гості, з туристичною метою або на роботу.

“Це буде нечесно і неправильно по відношенню до американців замінити їх новими робочими, які прибули з-за кордону”, – сказав Трамп журналістам.

Також він зазначив, що таке рішення матиме виключення.

Через 60 днів рішення про заборону на прийом іммігрантів переглянуть, і, в залежності від ситуації, що склалася, буде прийнято нове – про продовження або припинення заборони.