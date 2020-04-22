Про це повідомляє Reuters.
Відповідний наказ Трамп планує підписати в середу, 22 квітня.
Президент США пояснив, що зміна торкнеться тих категорій громадян, які їдуть в країну на постійне місце проживання, тобто тих, у кого є статус біженців, а також тих, у кого є грін-карти.
Заборона не торкнеться тих, хто їде в Штати тимчасово. Наприклад, в гості, з туристичною метою або на роботу.
“Це буде нечесно і неправильно по відношенню до американців замінити їх новими робочими, які прибули з-за кордону”, – сказав Трамп журналістам.
Також він зазначив, що таке рішення матиме виключення.
Через 60 днів рішення про заборону на прийом іммігрантів переглянуть, і, в залежності від ситуації, що склалася, буде прийнято нове – про продовження або припинення заборони.
- У Сполучених Штатах Америки померли від коронавірусу COVID-19 вже більше 39 тисяч осіб.
- Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.