Президент США Дональд Трамп викликав обурення серед медичної спільноти, після того, як висловив ідею про те, що ін'єкції дезінфікуючими засобами або опромінення організму ультрафіолетовим світлом може лікувати коронавірус COVID-19.

Про це пише FT.

Трамп, грунтуючись на дослідженні, згаданому чиновниками Білого дому, про те, що сонячне світло і дезінфікуючий засіб вбивають вірус поза організмом, висловив думку про те, що подібні заходи можуть спрацювати на пацієнтах.

“Дезінфікуючий засіб вбиває його за хвилину. Одна хвилина! Але чи є спосіб, яким ми можемо зробити щось на кшталт ін’єкції всередину? Тому що ви бачите, що він потрапляє в легені, тому було б цікаво перевірити це”, – сказав Трамп.

Але лікарі швидко відреагували на цю пропозицію і засудили її. Тому що дезінфікуючі засоби можуть бути отруйними при ковтанні, а зовнішній вплив може обпекти шкіру, очі і легені.

“Ця пропозиція про введення всередину будь-якого засобу для чищення в організм безвідповідальна і небезпечна. Цей метод зазвичай використовують люди, які хочуть вбити себе”, – зазначив фахівець із захворювань легенів, доктор Вин Гупта.

“Від того, що сказав пан Трамп, можуть бути досить серйозні несприятливі наслідки. Дезінфікуючі засоби призначені для знищення поза організмом”, – сказала професор громадської охорони здоров’я в Единбурзькому університеті Лінда Баулд.

Пульмонолог в Цукербергській лікарні загального профілю в Сан-Франциско і професор медицини в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско Джон Балмес наголосив, що дихальні шляхи і легені не призначені для впливу навіть аерозолю дезінфекційного засобу.

“Навіть мале розбавлення відбілювачем або ізопропіловим спиртом не є безпечним. Це абсолютно безглузда концепція”, – додав він.

Зазначається, що раніше Трамп також викликав шквал обурень медичної спільноти, перебільшуючи переваги засобу від малярії – гідроксихлорохіну, як потенційного препарату від коронавірусу. Клінічні випробування поки не показали ніяких доказів того, що він ефективний проти COVID-19.