Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента США

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За даними видання ВВС, через пандемію коронавірусу американські штати хочуть спростити голосування і провести його поштою.

На думку Трампа, через таке рішення результати виборів можуть бути сфальсифіковані.

“Якщо буде введено загальне голосування поштою (не заочне голосуванням, з яким все добре), то в 2020 році відбудуться найбільш неточні і фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відкладемо вибори до тих пір, поки люди не зможуть нормально і безпечно проголосувати?” – зазначив він.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Однак, видання CNN наголошує, що Трамп не має права відкладати вибори. Згідно з Конституцією США право встановлювати дату голосування надається Конгресу.

Президент США раніше вже намагався поставити під сумнів результати виборів, просуваючи ідею, що голосування поштою веде до широко поширеного шахрайства і “сфальсифікованим” виборам.

Варто зазначити, що американське видання The Economist представило модель можливого результату виборів президента в листопаді. На сьогоднішній день з 91 % ймовірністю перемагає представник Демократичної партії Джо Байден.

Раніше Байден говорив про те, що Трамп буде намагатися відкласти вибори.

“Запам’ятайте мої слова: я думаю, що він спробує якось скасувати вибори, придумати якесь обґрунтування, чому вони не можуть бути проведені”, – говорив він в квітні нинішнього року.