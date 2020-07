Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента США

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За даними видання ВВС, через пандемію коронавірусу американські штати хочуть спростити голосування і провести його поштою.

На думку Трампа, через таке рішення результати виборів можуть бути сфальсифіковані.

“Якщо буде введено загальне голосування поштою (не заочне голосуванням, з яким все добре), то в 2020 році відбудуться найбільш неточні і фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відкладемо вибори до тих пір, поки люди не зможуть нормально і безпечно проголосувати?” – зазначив він.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020