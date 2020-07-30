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Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента США

Президент США Дональд Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента країни.

Четвер, 30 липня 2020, 16:41

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За даними видання ВВС, через пандемію коронавірусу американські штати хочуть спростити голосування і провести його поштою.

На думку Трампа, через таке рішення результати виборів можуть бути сфальсифіковані.

“Якщо буде введено загальне голосування поштою (не заочне голосуванням, з яким все добре), то в 2020 році відбудуться найбільш неточні і фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відкладемо вибори до тих пір, поки люди не зможуть нормально і безпечно проголосувати?” – зазначив він.

Однак, видання CNN наголошує, що Трамп не має права відкладати вибори. Згідно з Конституцією США право встановлювати дату голосування надається Конгресу.

Президент США раніше вже намагався поставити під сумнів результати виборів, просуваючи ідею, що голосування поштою веде до широко поширеного шахрайства і “сфальсифікованим” виборам.

Варто зазначити, що американське видання The Economist представило модель можливого результату виборів президента в листопаді. На сьогоднішній день з 91 % ймовірністю перемагає представник Демократичної партії Джо Байден.

Раніше Байден говорив про те, що Трамп буде намагатися відкласти вибори.

“Запам’ятайте мої слова: я думаю, що він спробує якось скасувати вибори, придумати якесь обґрунтування, чому вони не можуть бути проведені”, – говорив він в квітні нинішнього року.

Теги: вибори в США, вибори, Дональд Трамп, Коронавірус, США

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