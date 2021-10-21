Колишній президент США, якого раніше заблокували доступ в Facebook і Twitter, заявив, що хоче скласти конкуренцію технологічним компаніям.

Про це пише британське видання The Guardian.

“Я радію, що скоро почну ділитися своїми думками в соціальних мережах TRUTH і боротися проти великих технологій”, – йдеться в заяві Трампа.

Трамп оголосив про запуск соціальної мережі в середу, заявивши, що бета-версія платформи буде відкрита в листопаді для “запрошених користувачів”. А доступною для широкого загалу вона стане на початку наступного року.

Посилання на Truth Social дозволяє приєднатися до списку очікування або зробити попереднє замовлення додатки через Apple App Store. На скриншот додатки Truth Social показаний профіль користувача, разюче нагадує профіль Twitter. Згідно з публічними документами, назва Truth Social було зареєстровано в липні 2021 року за торговою маркою Trump Group Corp.

Truth social стане продуктом нової групи підприємств під назвою Trump Media & Technology Group, яке було створено в результаті злиття з Digital World Acquisition Corp. Група заявила про наміри стати публічною компанією.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.

“Ми живемо у світі, де таліби надзвичайно широко присутні у Twitter, але вашого улюбленого американського президента змусили мовчати. Це неприпустимо”, – заявив Трамп.

2 жовтня 2021 року повідомлялося, що 45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.