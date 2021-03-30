Сайт 45office.com з’явився сьогодні, 30 березня.

“Офіс Дональда Трампа прагне зберегти чудову спадщину адміністрації Трампа, одночасно просуваючи програму “Америка перш за все”. За допомогою громадянської і громадської активності Офіс Дональда Трампа буде інформувати, навчати і надихати американців з усіх верств суспільства, оскільки ми прагнемо побудувати справді велике майбутнє Америки. Тут президент Трамп залишиться невтомним захисником працьовитих чоловіків і жінок нашої великої країни та їхнії прав на життя в безпеці, гідності, процвітанні та мирі”, – йдеться на головній сторінці.

Зараз сайт практично без попереднього заповнення системи: там підводяться підсумки діяльності колишнього президента в Білому домі. Також є сторінка, де прихильники можуть відправити коментарі, запросити персональне привітання або запросити Трампа з дружиною для участі в заході.