Трамп «засмучений» своєю поразкою на виборах і, швидше за все, поступиться – CNN

Дональд Трамп "засмучений" своєю поразкою на виборах президента США, і близькі до нього люди вважають, що його поступка - лише питання часу.

Про це повідомляє CNN.

Джерела, близькі до Трампа, зазначили, що він день за днем коливається між бажанням продовжувати боротьбу і більш покірним ставленням до того, що його зусилля в кінцевому підсумку зазнають невдачі.

Зазначається, що майже всі, хто близький до Трампа, вважають, що це лише питання часу, коли він визнає, що не стане президентом 20 січня, але він буде продовжувати звинувачувати в своєму програші фальсифікації на виборах.

Деякі люди, близькі до ситуації, вказали на 20 листопада – крайній термін сертифікації в Джорджії, де був замовлений перерахунок голосів, – як можливу дату, коли Трамп визнає поразку.

Ця інформація з’явилася через кілька днів після того, як неофіційний радник Трампа по виборчій кампанії, релігійний союзник, губернатор-республіканець і представники консервативних ЗМІ заявили, що на виборах переміг Байден і що Трампу слід рухатися далі.

Всередині Білого дому поточний період отримав відчуття міжцарів’я, оскільки співробітники відчувають себе зобов’язаними продовжувати свою роботу і навіть святкувати можливу перемогу Трампа, в той час як сам президент в значній мірі припиняє виконання своїх службових обов’язків.

Внутрішні обговорення як і раніше бушують з приводу доцільності продовження розгляду юридичних позовів і прохань про перерахунок голосів в декількох штатах. Один радник сказав, що Трамп двічі програє, оскільки його спроби оскаржити результати зазнають невдачі одна за одною.

При цьому, майже всі навколо президента – члени його сім’ї, старші співробітники і зовнішні радники – вважають, що він прийме поразку і залишить Білий дім в січні, навіть якщо він ніколи публічно не визнає перемогу Байдена. Тим часом співробітники порадили йому не проводити публічні пресконференції і замість цього дозволити його адвокатам займатися зв’язками з громадськістю в судовій тяганині.