В останній день на посаді президента Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації, у якому засудив насильство в Капітолії 6 січня.

Про це повідомляють #Букви.

Трамп наголосив, що американці, хоча вони “завжди матимуть розбіжності”, є чудовою нацією. Напад на Капітолій, здійснений його ж прихильниками, Трамп назвав нападом на те, чим дорожить його нація. Про винних у нападі в його промові не йшлося.

“Усі американці були нажахані через напад на наш Капітолій. Політичне насильство — це напад на все, чим ми дорожимо як американці. Це не можна терпіти”, — сказав він.

Після цієї заяви Трамп закликав американців єднатися навколо спільних цінностей задля створення “спільної долі” попри “партизанські образи”.

Нагадаємо, завтра, 20 січня, відбудеться інавгурація обраного президента Джо Байдена. Через штурм Капітолія 6 січня, внаслідок якого загинуло 5 осіб, Вашингтон знаходиться в стані підвищеної готовності.

Прихильники Дональда Трампа мають намір протестувати у Вашингтоні в день інавгурації обраного президента Джозефа Байдена. ФБР очікує спроби зірвати інавгурацію.