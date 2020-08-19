Президент США Дональд Трамп заявив, що виграє ці вибори у свого суперника Джо Байдена і буде балотуватися на третій термін, через чотири роки.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Таку заяву Трамп зробив на мітингу зі своїми виборцями в місті Ошкош (штат Вісконсін).

“Ми виграємо наступні чотири роки. А після цього ми підемо на ще чотири роки, тому що вони втручалися в мою кампанію. Ми повинні повторити все ще раз, через чотири роки”, – заявив Трамп.

Згідно з Конституцією США, балотуватися на третій термін заборонено. Трамп зможе знову балотуватися на виборах в 2024 році, тільки якщо програє в 2020-му.

Те, що Трамп назвав “шпигунством” (втручанням у вибори), насправді було розслідуванням контррозвідки ФБР спроб Росії щодо можливого втручання у вибори 2016 року.