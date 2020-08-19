Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Таку заяву Трамп зробив на мітингу зі своїми виборцями в місті Ошкош (штат Вісконсін).
“Ми виграємо наступні чотири роки. А після цього ми підемо на ще чотири роки, тому що вони втручалися в мою кампанію. Ми повинні повторити все ще раз, через чотири роки”, – заявив Трамп.
Згідно з Конституцією США, балотуватися на третій термін заборонено. Трамп зможе знову балотуватися на виборах в 2024 році, тільки якщо програє в 2020-му.
Те, що Трамп назвав “шпигунством” (втручанням у вибори), насправді було розслідуванням контррозвідки ФБР спроб Росії щодо можливого втручання у вибори 2016 року.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки пропонують нагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію про осіб, які втручаються в американські вибори.
- Представники Демократичної партії і кандидат в президенти США Джо Байден заявили про можливе іноземне втручання в майбутні вибори, закликавши ФБР розслідувати конкретні загрози.
- Також повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.