Про це заявив представник штабу Трампа Тім Мертау, повідомляє американський телеканал CNN.
2 жовтня у Трампа виявився позитивний тест на коронавірус. Менш ніж за 72 години, він уже повернувся в Білий дім з госпіталю, заявивши, що почувається добре, але за рекомендацією медиків ще буде приймати деякі ліки.
Крім цього, Трамп збирається на дебати з Байденом, які відбудуться 15 жовтня.
“Президент має намір провести дебати”, – зазначив Мертау.
Другі дебати кандидатів в президенти США заплановані на 15 жовтня в Майамі, а треті – 22 жовтня в Нешвіллі.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.