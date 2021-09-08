Дональд Трамп, який був 45-м американським президентом, збирається брати участь у наступних виборах, які відбудуться у 2024 році. Рішення вже прийнято, Трамп чекає на слушний момент, аби зробити оголошення.

Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на інсайдерів в оточенні Трампа.

Про те, що Трамп готується до чогось масштабного свідчить збільшення його присутності в медіапросторі. В штабі Трампа розміщують все більше політичної реклами, а також активізували збір коштів на його передвиборчу кампанію.

Про рішення балотуватися в президенти Трамп повідомив у своєму оточенні після того, як стало відомо про зниження рейтингу чинного американського президента Джо Байдена після виведення американських військ з Афганістану. Першим про плани Трампа розповів конгресмен від Республіканської партії Джим Джордан, якого називають одним з найактивніших прихильників експрезидента США.

“Так, мені відомо про це. Ми вчора розмовляли… Він майже готовий заявити про своє рішення після цього божевілля в Афганістані”, – сказав політик.

Ексречник Трампа Джейсон Міллер сказав, що Трамп збирається на вибори 2024 року із вірогідністю 99%.

“Я на 99% впевнений, що він братиме участь у виборах 2024 року… Ми якраз розмовляли з ним про це”, – розповів він.

Читайте також: Меланія Трамп не збирається знову бути першою леді США

Дані соціологічних опитувань свідчать про те, що в Трампа немає серйозних суперників на праймеріз Республіканської партії.

До цього в історії США був тільки один випадок, коли експрезидент знову балотувався на найвищий державний пост після того, як отримав поразку на виборах. Це президент Гровер Клівленд у 1892 році.

На час президентської кампанії 2024 року Трампу виповниться 78 років.