Про це заявив заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір, повідомляє The Hill.
Щоб мати можливість проголосувати у Флориді, Трамп поміняв постійне місце проживання з Нью-Йорка на місто Палм-Біч, де розташована його вілла.
“Президент Трамп планує проголосувати достроково в суботу в Палм-Біч (штат Флорида)”, – сказав Дір.
На попередніх виборах, в 2016 році, Дональд і Меланія Трамп голосували разом в Нью-Йорку в день виборів.
Віце-президент США Майк Пенс збирається проголосувати достроково в штаті Індіана в п’ятницю, 23 жовтня.
На сьогоднішній день в США на президентських виборах достроково проголосували більше 28 млн осіб.
- Раніше президент США Дональд Трамп, який веде активну боротьбу з Китаєм, впродовж кількох років намагався побудувати там бізнес та заплатив податків значно більше, ніж у Сполучених Штатах.
- 21 жовтня президент США Дональд Трамп, під час запису 60-хвилинного інтерв’ю, несподівано перервав його і пішов, заявивши, що “матеріалу вже достатньо”.