Президент США Дональд Трамп планує достроково проголосувати на виборах. 24 жовтня він заповнить бюлетень в Палм-Біч (штат Флорида).

Про це заявив заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір, повідомляє The Hill.

Щоб мати можливість проголосувати у Флориді, Трамп поміняв постійне місце проживання з Нью-Йорка на місто Палм-Біч, де розташована його вілла.

“Президент Трамп планує проголосувати достроково в суботу в Палм-Біч (штат Флорида)”, – сказав Дір.

На попередніх виборах, в 2016 році, Дональд і Меланія Трамп голосували разом в Нью-Йорку в день виборів.

Віце-президент США Майк Пенс збирається проголосувати достроково в штаті Індіана в п’ятницю, 23 жовтня.

На сьогоднішній день в США на президентських виборах достроково проголосували більше 28 млн осіб.