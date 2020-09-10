Президент США Дональд Трамп сказав, що на початку нинішнього року усвідомлено применшував загрозу коронавірусу через небажання викликати паніку в суспільстві.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Знаючи про те, що коронавірус смертельно небезпечний, американський президент Дональд Трамп свідомо мінімізував його загрозу. Про це йдеться в новій книзі журналіста Боба Вудворда “Лють”, повідомляє CNN.

На сайті телеканалу опубліковано уривки з аудіозаписів інтерв’ю журналіста з президентом, що підтверджують це.

Трамп зізнався журналістові, що свідомо применшував значення коронавірусу на початку нинішнього року, знаючи, що вірус смертельний і значно небезпечніший, ніж сезонний грип.

“Він більш смертельніший, ніж навіть важкий грип”, – сказав Трамп в інтерв’ю Вудворду 7 лютого.

При цьому в лютому Трамп публічно говорив американцям, що вірус не гірше сезонного грипу, передбачав, що до квітня він зникне, і заявляв, що уряд США повністю контролює захворювання, нагадав телеканал.

Лише через кілька тижнів Трамп публічно визнав, що вірус не є звичайним грипом, і що він може передаватися через повітря. Вже 19 березня в інтерв’ю Вудворду Трамп визнав, що навмисно применшував небезпеку коронавірусу, “щоб не викликати паніку”.

Трамп відповів на книгу Вудворд, захищаючи свою реакцію на пандемію і підтверджуючи, що не хоче створювати паніку.

“Ну, я думаю, якщо б ви сказали, щоб зменшити паніку, можливо, це так”, – сказав Трамп.

“Справа в тому, що я вболіваю за цю країну. Я люблю нашу країну. І я не хочу, щоб люди лякалися. Я не хочу створювати паніку… Ми хочемо виявити впевненість. Ми хочемо показати силу”, – відповів Трамп.

Нова книга Вудворда охоплює також расові відносини, дипломатію з Північною Кореєю та інші питання, які були на порядку денному президента США протягом останніх двох років.

Книга частково заснована на 18 інтерв’ю журналіста з президентом, а також на інформації людей, імена яких не розголошуються.