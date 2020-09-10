Про це повідомляє телеканал CNN.
Знаючи про те, що коронавірус смертельно небезпечний, американський президент Дональд Трамп свідомо мінімізував його загрозу. Про це йдеться в новій книзі журналіста Боба Вудворда “Лють”, повідомляє CNN.
На сайті телеканалу опубліковано уривки з аудіозаписів інтерв’ю журналіста з президентом, що підтверджують це.
Трамп зізнався журналістові, що свідомо применшував значення коронавірусу на початку нинішнього року, знаючи, що вірус смертельний і значно небезпечніший, ніж сезонний грип.
“Він більш смертельніший, ніж навіть важкий грип”, – сказав Трамп в інтерв’ю Вудворду 7 лютого.
При цьому в лютому Трамп публічно говорив американцям, що вірус не гірше сезонного грипу, передбачав, що до квітня він зникне, і заявляв, що уряд США повністю контролює захворювання, нагадав телеканал.
Лише через кілька тижнів Трамп публічно визнав, що вірус не є звичайним грипом, і що він може передаватися через повітря. Вже 19 березня в інтерв’ю Вудворду Трамп визнав, що навмисно применшував небезпеку коронавірусу, “щоб не викликати паніку”.
Трамп відповів на книгу Вудворд, захищаючи свою реакцію на пандемію і підтверджуючи, що не хоче створювати паніку.
“Ну, я думаю, якщо б ви сказали, щоб зменшити паніку, можливо, це так”, – сказав Трамп.
“Справа в тому, що я вболіваю за цю країну. Я люблю нашу країну. І я не хочу, щоб люди лякалися. Я не хочу створювати паніку… Ми хочемо виявити впевненість. Ми хочемо показати силу”, – відповів Трамп.
Нова книга Вудворда охоплює також расові відносини, дипломатію з Північною Кореєю та інші питання, які були на порядку денному президента США протягом останніх двох років.
Книга частково заснована на 18 інтерв’ю журналіста з президентом, а також на інформації людей, імена яких не розголошуються.
- Майкл Коен, ексадвокат та помічник Дональда Трампа, випустив нову книгу, в якій розповів про його позитивне ставлення до президента РФ Володимира Путіна та епізодах расизму.