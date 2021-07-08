Трамп знав, що Джуліані часто говорив неправду й зловживав алкоголем

Про це повідомляє видання Business Insider.
Ці слова Трампа згадав у своїй книзі “Landslide: The Final Days of Trump Trump” журналіст Майкл Вольф.
Він змалював негативний образ Джуліані зі слів помічників Трампа та самого експрезидента.
“Після виборів Трамп якось розповідав про те, що коли Руді вип’є забагато, то міг наговорити купу брехні… Але Руді завжди був вірним, завжди був готовий битися за Трампа. На нього можна було розраховувати, знаючи, що він не підведе. І навіть безплатно працюватиме”, – йдеться в книзі.
За словами автора, помічники Трампа негативно ставилися до Джуліані. Вони вважали, що той несповна розуму, наче “живе в бочці” та помалу старіє. Однак, він завжди міг прямо звернутися до Трампа з будь-яким проханням, попри спроби президентських помічників забрати в ексмера Нью-Йорка перепустку в Овальний кабінет.
“У Західному крилі панувало не просто занепокоєння щодо Руді, а глибока образа і ненависть до нього. Все, чого Руді торкнувся чотири роки тому, пішло коту під хвіст… Важко було знайти бодай когось в оточенні Трампа, хто б не думав та не говорив так багато”, – написав автор.
Про аналогічне ставлення Трампа та його помічників до Джуліані раніше писав журналіст Wall Street Journal Майкл Бендер. Він писав про те, що Трамп сміявся з Джуліані, бо той часто засипав під час зустрічей, а після телевізійних інтерв’ю він називав адвоката “слабким шмаркачем”.
“Ідіотом” Джуліані вважав та називав ексадвокат Трампа Майкл Коен.
“Руді – ідіот. От в чому проблема… Він п’є забагато… Руді поводиться настільки нестабільно, що невідомо, що ФБР зможе знайти на його телефонах та комп’ютерах”, – вважає Коен.
Джуліані відсторонили від юридичної практики в штаті Нью-Йорк за те, що він поширював фейки про нібито перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в листопаді 2020 року.
У Вашингтоні, округ Колумбія, ухвалили рішення тимчасово призупинити дію адвокатської ліцензії Рудольфа Джуліані –адвоката 45-го президента США Дональда Трампа.
Як відомо, Руді Джуліані впродовж не одного року був особистим адвокатом Дональда Трампа й брав активну участь у процесах оскарження результатів президентських виборів 2020 року.
- Раніше з’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році. Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.
- Також була опублікована повна стенограма розмови Джуліані та Єрмака. Вона відбулася 22 липня 2019 року, тривала 39 хвилин.
- У травні цього року федеральні прокурори Нью-Йорка провели виїмку з email-акаунтів, які ймовірно належать колишньому Генеральному прокурору України Юрію Луценку та двом іншим українцям, в рамках розслідування того, чи порушував Руді Джуліані закони США.