ЗеПорушення

52

Всього порушень

14

Днів без порушень

09 липня

02:11 Метью Перрі опублікував перше фото після розірвання заручин
01:31 Трамп знав, що Джуліані часто говорив неправду й зловживав алкоголем
01:26 У Швеції розбився літак з парашутистами: є жертви
00:47 Вагітна принцеса Беатріс вперше вийшла на публікуі: фото
00:41 Рекорд України: Під Києвом висіяли величезний тризуб
00:17 Королева Єлизавета II відвідала знімальний майданчик телесеріалу «Вулиця коронації»
00:02 Китай може посісти місце США в Афганістані, – ЗМІ
00:02 Disney показала трейлер нового мультфільму «Енканто»

08 липня

23:47 «Олімпік» офіційно знявся з УПЛ та зупинив свою діяльність
23:30 В УЄФА відкрили три справи через півфінал Євро-2020
23:06 У Гаїті заарештували шістьох підозрюваних у вбивстві президента
23:01 Вийшов перший трейлер «Американських історій жахів»
22:01 «Нова пошта» після 325-мільйонного штрафу заявляє про спроби держави «додушити» бізнес
21:23 В Англії вдвічі збільшилась кількість пацієнтів, які потребують операцій та лікування
21:03 Мерілін Менсон здався поліції через плювок в оператора
20:45 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 8 липня
20:38 Талібан активізував наступ на афганські міста вперше з 2015 року
19:57 Обвал будинку в Маямі: рятувальники знайшли 60 тіл загиблих
19:52 У TikTok запустили функцію працевлаштування через відеорезюме
19:49 Кросівки Майкла Джордана з Олімпіади 1984-го року виставлять на аукціоні
19:48 Спецпредставниця ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау йде з посади
19:33 У США назвали штам Delta «COVID-19 на стероїдах»
19:27 У Житомирі розклеїли гомофобні листівки із закликом «убивати під***сів»: фото
19:17 Світовий рекорд: канатохідці перетнули шведську арктичну долину на висоті 600 метрів
18:46 Раян Мерфі оголосив зоряний склад спін-оффу «Американської історії жахів»
18:42 У Данії звели найвищий у світі замок з майже 5000 тонн піску: відео
18:35 Солісти ансамблю ЗСУ пішли з телешоу через участь у ньому Меладзе
18:22 Jean Paul Gaultier, sacai і Nike випускають колаборацію

Трамп знав, що Джуліані часто говорив неправду й зловживав алкоголем

45-й американський президент Дональд Трамп після виборів 2020 року розповідав одному зі своїх колег, що його адвокат Рудольф Джуліані може наговорити зайвого та того, що не відповідає дійсності, особливо коли вип'є.

П’ятниця, 9 липня 2021, 01:31

Про це повідомляє видання Business Insider.

Ці слова Трампа згадав у своїй книзі “Landslide: The Final Days of Trump Trump” журналіст Майкл Вольф.

Він змалював негативний образ Джуліані зі слів помічників Трампа та самого експрезидента.

“Після виборів Трамп якось розповідав про те, що коли Руді вип’є забагато, то міг наговорити купу брехні… Але Руді завжди був вірним, завжди був готовий битися за Трампа. На нього можна було розраховувати, знаючи, що він не підведе. І навіть безплатно працюватиме”, – йдеться в книзі.

За словами автора, помічники Трампа негативно ставилися до Джуліані. Вони вважали, що той несповна розуму, наче “живе в бочці” та помалу старіє. Однак, він завжди міг прямо звернутися до Трампа з будь-яким проханням, попри спроби президентських помічників забрати в ексмера Нью-Йорка перепустку в Овальний кабінет.

“У Західному крилі панувало не просто занепокоєння щодо Руді, а глибока образа і ненависть до нього. Все, чого Руді торкнувся чотири роки тому, пішло коту під хвіст… Важко було знайти бодай когось в оточенні Трампа, хто б не думав та не говорив так багато”, – написав автор.

Про аналогічне ставлення Трампа та його помічників до Джуліані раніше писав журналіст Wall Street Journal Майкл Бендер. Він писав про те, що Трамп сміявся з Джуліані, бо той часто засипав під час зустрічей, а після телевізійних інтерв’ю він називав адвоката “слабким шмаркачем”.

“Ідіотом” Джуліані вважав та називав ексадвокат Трампа Майкл Коен.

“Руді – ідіот. От в чому проблема… Він п’є забагато… Руді поводиться настільки нестабільно, що невідомо, що ФБР зможе знайти на його телефонах та комп’ютерах”, – вважає Коен.

Джуліані відсторонили від юридичної практики в штаті Нью-Йорк за те, що він поширював фейки про нібито перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в листопаді 2020 року.

У Вашингтоні, округ Колумбія, ухвалили рішення тимчасово призупинити дію адвокатської ліцензії Рудольфа Джуліані –адвоката 45-го президента США Дональда Трампа.

Як відомо, Руді Джуліані впродовж не одного року був особистим адвокатом Дональда Трампа й брав активну участь у процесах оскарження результатів президентських виборів 2020 року.

Теги: Білий дім, Джуліані, Дональд Трамп, Рудольф Джуліані, книга

Читати #Букви у Telegram і у Facebook