Трамп знав, що Джуліані часто говорив неправду й зловживав алкоголем

45-й американський президент Дональд Трамп після виборів 2020 року розповідав одному зі своїх колег, що його адвокат Рудольф Джуліані може наговорити зайвого та того, що не відповідає дійсності, особливо коли вип'є.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Ці слова Трампа згадав у своїй книзі “Landslide: The Final Days of Trump Trump” журналіст Майкл Вольф.

Він змалював негативний образ Джуліані зі слів помічників Трампа та самого експрезидента.

“Після виборів Трамп якось розповідав про те, що коли Руді вип’є забагато, то міг наговорити купу брехні… Але Руді завжди був вірним, завжди був готовий битися за Трампа. На нього можна було розраховувати, знаючи, що він не підведе. І навіть безплатно працюватиме”, – йдеться в книзі.

За словами автора, помічники Трампа негативно ставилися до Джуліані. Вони вважали, що той несповна розуму, наче “живе в бочці” та помалу старіє. Однак, він завжди міг прямо звернутися до Трампа з будь-яким проханням, попри спроби президентських помічників забрати в ексмера Нью-Йорка перепустку в Овальний кабінет.

“У Західному крилі панувало не просто занепокоєння щодо Руді, а глибока образа і ненависть до нього. Все, чого Руді торкнувся чотири роки тому, пішло коту під хвіст… Важко було знайти бодай когось в оточенні Трампа, хто б не думав та не говорив так багато”, – написав автор.

Про аналогічне ставлення Трампа та його помічників до Джуліані раніше писав журналіст Wall Street Journal Майкл Бендер. Він писав про те, що Трамп сміявся з Джуліані, бо той часто засипав під час зустрічей, а після телевізійних інтерв’ю він називав адвоката “слабким шмаркачем”.

“Ідіотом” Джуліані вважав та називав ексадвокат Трампа Майкл Коен.

“Руді – ідіот. От в чому проблема… Він п’є забагато… Руді поводиться настільки нестабільно, що невідомо, що ФБР зможе знайти на його телефонах та комп’ютерах”, – вважає Коен.

Джуліані відсторонили від юридичної практики в штаті Нью-Йорк за те, що він поширював фейки про нібито перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в листопаді 2020 року.

У Вашингтоні, округ Колумбія, ухвалили рішення тимчасово призупинити дію адвокатської ліцензії Рудольфа Джуліані –адвоката 45-го президента США Дональда Трампа.