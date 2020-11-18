Чинний президент США Дональд Трамп звільнив директора Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) Кріса Кребса, який спростовував твердження про можливу фальсифікацію результатів президентських виборів 2020 року.

Про звільнення Трамп оголосив у своєму Twitter.

“Нещодавня заява Кріса Кребса про безпеку виборів у 2020 році була вкрай неточною, оскільки мали місце масові порушення і шахрайство – в тому числі голосування померлих людей, спостерігачів не пускали на виборчі дільниці, (відбулися, – ред.) “збої” в машинах для голосування, які передали голоси Трампа Байдену, голосування з порушенням термінів та багато іншого. Таким чином, Кріс Кребс щойно був звільнений з посади директора Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури”, – написав Трамп.

Варто зазначити, що Twitter позначив це повідомлення Трампа про фальсифікацію виборів як суперечливе.

Як повідомляє видання The New York Times, Кребс відповідав за безпеку президентських виборів у США, які відбулися 3 листопада 2020 року. Він разом із іншими офіційними особами оголосив вибори-2020 “найбезпечнішими в історії Америки”.

У CISA також наголошували, що не зафіксували доказів іноземного втручання в президентські вибори.

“Після того, як мільйони американців проголосували, у нас немає доказів того, що якийсь іноземний противник був здатний перешкодити американцям голосувати або змінити результати голосування”, – відзначав Крістофер Кребс в заяві від 4 листопада.

У прес-релізі від 12 листопада Агентство та ряд інших відомств відзначили, що “немає доказів того, що будь-яка система голосування видалила або втратила голоси, змінила голосу або будь-яким чином була скомпрометована”.

“Хоча звучить багато необґрунтованих заяв та дезінформації про те, як пройшли наші вибори, – ми можемо запевнити вас, що повністю впевнені в безпеці і чесності наших виборів, і закликаємо вас також бути впевненими в цьому”, – говорилося в релізі.

Кребс запустив сайт про дезінформацію на виборах Rumor Control (“Контроль над чутками”), де, серед іншого, спростовувалися деякі заяви команди Трампа про можливі фальсифікації.

За даними ЗМІ, Кребс говорив колегам, що очікує звільнення.

“Для мене честь робити свою роботу. Ми все зробили правильно”, – відреагував він в Twitter на новину про звільнення.

Варто відзначити, що раніше Кребс працював на посаді директора з політики кібербезпеки в компанії Microsoft. Головою Агентства з кібербезпеки він був призначений в листопаді 2018 року.