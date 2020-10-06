Про це Трамп повідомив в Тwitter.
Лікарі дозволили Трампу покинути медцентр, але виписали необхідну підтримуючу терапію.
Уже в понеділок увечері (по Вашингтону) Трамп прилетів на вертольоті до Білого дому.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
Трамп навіть повідомив про точний час виписки з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.
“Я покину чудовий Медичний центр імені Уолтера Ріда о 6:30. Відчуваю себе насправді чудово!
Не бійтеся COVID. Не дозволяйте, щоб він домінував у вашому житті. Ми розробили при адміністрації Трампа кілька хороших препаратів і отримали знання. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому”, – написав Трамп.
Пізніше лікарі президента США зазначили, що Трамп прийматиме ще деякі препарати, в тому числі антивірусний препарат ремдесивір, стероїдний препарат дексаметазон і експериментальний коктейль ліків, розроблений компанією “Регенерон”.
“Хоча він ще поки не повністю одужав, команда і я погодилися, що наші обстеження і, що найголовніше, його клінічна картина, дозволяють безпечне повернення президента додому, де він буде забезпечений цілодобовим доглядом”, – пояснив лікар Трампа.
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.
- Дональд Трамп не передав владу віце-президенту США Майку Пенсу, дарма що перебуває у шпиталі через зараження коронавірусом.
- Американські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що наступні 48 годин будуть критичними для президента США Дональда Трампа, який бореться з COVID-19.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.