Президента США Дональда Трампа, який менше тижня тому дізнався про те, що захворів на коронавірус, вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.

Про це Трамп повідомив в Тwitter.

Лікарі дозволили Трампу покинути медцентр, але виписали необхідну підтримуючу терапію.

Уже в понеділок увечері (по Вашингтону) Трамп прилетів на вертольоті до Білого дому.

Трамп навіть повідомив про точний час виписки з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

“Я покину чудовий Медичний центр імені Уолтера Ріда о 6:30. Відчуваю себе насправді чудово!

Не бійтеся COVID. Не дозволяйте, щоб він домінував у вашому житті. Ми розробили при адміністрації Трампа кілька хороших препаратів і отримали знання. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому”, – написав Трамп.

Пізніше лікарі президента США зазначили, що Трамп прийматиме ще деякі препарати, в тому числі антивірусний препарат ремдесивір, стероїдний препарат дексаметазон і експериментальний коктейль ліків, розроблений компанією “Регенерон”.

“Хоча він ще поки не повністю одужав, команда і я погодилися, що наші обстеження і, що найголовніше, його клінічна картина, дозволяють безпечне повернення президента додому, де він буде забезпечений цілодобовим доглядом”, – пояснив лікар Трампа.