На президентських виборах в 2020 році за кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа проголосувало досить багато не білих громадян, які голосували "проти" в 2016 році.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані екзит-полів Edison Research.

Опитування проводилося серед американців, які прийшли на виборчі дільниці в день виборів, а також по телефону за день до дня виборів серед тих, хто проголосували поштою.

Згідно з даними опитування, перемога Трампа в густонаселених штатах Техас (38 голосів виборників) і Флорида (29 голосів виборників) частково стала можливою завдяки голосам виборців-латиноамериканців.

У Флориді, згідно з опитуваннями, Трамп і Байден розділили голоси латиноамериканців. У 2016 році за Трампа голосували тільки 4 з 10 виборців-латиноамериканців.

Серед небілих виборців, за Трампа тоді голосував тільки кожен третій.

При цьому, Трамп зберіг перевагу серед білих виборців Флориди. Згідно з результатами Edison Research, 6 з 10 білих виборців заявили, що голосували за Трампа. Також було і в 2016 році.

У Техасі кожен четвертий латиноамериканець проголосував за Трампа, в порівнянні з трьома в 2016 році.

У 2020 році більше небілих виборців обрали Байдена.

Але за Трампа проголосувало більше не білих виборців в порівнянні з 2016 роком. За Трампа проголосували близько 11% афроамериканців, 31% латиноамериканців і 30% американців азіатського походження. Це на 3% більше, ніж у 2016 році серед усіх трьох груп.

При цьому, Трамп дещо втратив підтримку серед білих чоловіків і літнього населення в Джорджії, Пенсильванії та Вісконсіні.

Трамп виграв в цих трьох штатах в 2016 році. У 2020 році він поки лідирує, але підрахунок бюлетенів ще не завершено.

Щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів виборників.

Загальна картина виглядає так:

Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляв бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. Для цього було облаштовано дві кімнати.

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна й фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.