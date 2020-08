Про це повідомляє агентство Reuters.

Інцидент стався в понеділок, 10 серпня, неподалік від парку Лафаєт біля Білого дому (Лафаєт-сквер).

Так, незабаром після початку спілкування Трампа з журналістами до нього раптово підійшов представник Секретної служби США і щось шепнув на вухо. Після цього американський лідер, не сказавши ні слова представникам ЗМІ, залишив залу.

Через деякий час Трамп повернувся до журналістів і розповів, що біля Білого дому сталася стрілянина (у зв’язку з чим його вивели з зали з метою безпеки).

За його словами, підозрюваного в стрілянині поранили, після чого направили до лікарні.

“Це була стрілянина за межами Білого дому. Здається, все під контролем… Але сталася справжня стрілянина, і когось доставили до лікарні. Я не знаю, в якому стані перебуває ця людина”, – зазначив Трамп.

Як повідомляє американський телеканал CNN, на уточнювальне запитання, чи був він доставлений у бункер під Білим домом, Трамп відповів: “Ні, нас просто вивели до овального кабінету”.

President Trump was abruptly escorted from the White House briefing room shortly after a shooting outside the fence that surrounds the complex https://t.co/GaAIrka4Yk pic.twitter.com/kYzIaiH6FY

— Reuters (@Reuters) August 10, 2020