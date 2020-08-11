Про це повідомляє агентство Reuters.
Інцидент стався в понеділок, 10 серпня, неподалік від парку Лафаєт біля Білого дому (Лафаєт-сквер).
Так, незабаром після початку спілкування Трампа з журналістами до нього раптово підійшов представник Секретної служби США і щось шепнув на вухо. Після цього американський лідер, не сказавши ні слова представникам ЗМІ, залишив залу.
Через деякий час Трамп повернувся до журналістів і розповів, що біля Білого дому сталася стрілянина (у зв’язку з чим його вивели з зали з метою безпеки).
За його словами, підозрюваного в стрілянині поранили, після чого направили до лікарні.
“Це була стрілянина за межами Білого дому. Здається, все під контролем… Але сталася справжня стрілянина, і когось доставили до лікарні. Я не знаю, в якому стані перебуває ця людина”, – зазначив Трамп.
Як повідомляє американський телеканал CNN, на уточнювальне запитання, чи був він доставлений у бункер під Білим домом, Трамп відповів: “Ні, нас просто вивели до овального кабінету”.
President Trump was abruptly escorted from the White House briefing room shortly after a shooting outside the fence that surrounds the complex https://t.co/GaAIrka4Yk pic.twitter.com/kYzIaiH6FY
— Reuters (@Reuters) August 10, 2020
Згодом у Секретній службі США опублікували деталі інциденту зі стріляниною біля Білого дому. У заяві сказано, що підозрюваний підійшов до офіцера Секретної служби та заявив, що у нього є зброя.
“Потім підозрюваний повернувся, агресивно побіг в бік офіцера і зробив рух, щоб витягнути якийсь предмет з одягу”, – йдеться в повідомленні.
Потім цей чоловік встав у стійку стрілка, “ніби збирався вистрелити зі зброї”. У зв’язку з цим офіцер Секретної служби зробив постріл в торс підозрюваного.
Офіцери надали пораненому першу допомогу, після чого скерували до лікарні. Також унаслідок інциденту було ушпиталено співробітника Секретної служби.
За даним фактом Секретна служба проведе внутрішнє розслідування дій офіцера.
- У липні у Вашингтоні невідомі почали стрілянину: одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.