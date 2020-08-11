Про це повідомляє агентство Reuters.

Інцидент стався в понеділок, 10 серпня, неподалік від парку Лафаєт біля Білого дому (Лафаєт-сквер).

Так, незабаром після початку спілкування Трампа з журналістами до нього раптово підійшов представник Секретної служби США і щось шепнув на вухо. Після цього американський лідер, не сказавши ні слова представникам ЗМІ, залишив залу.

Через деякий час Трамп повернувся до журналістів і розповів, що біля Білого дому сталася стрілянина (у зв’язку з чим його вивели з зали з метою безпеки).

За його словами, підозрюваного в стрілянині поранили, після чого направили до лікарні.

“Це була стрілянина за межами Білого дому. Здається, все під контролем… Але сталася справжня стрілянина, і когось доставили до лікарні. Я не знаю, в якому стані  перебуває  ця людина”, – зазначив Трамп.

Як повідомляє американський телеканал CNN, на уточнювальне  запитання, чи був він доставлений у бункер під Білим домом, Трамп відповів: “Ні, нас просто вивели до овального  кабінету”.

Згодом у Секретній службі США опублікували деталі інциденту зі стріляниною біля Білого дому. У заяві сказано, що підозрюваний підійшов до офіцера Секретної служби та заявив, що у нього є зброя.

“Потім підозрюваний повернувся, агресивно побіг в бік  офіцера і зробив рух, щоб витягнути якийсь предмет з одягу”, – йдеться в повідомленні.

Потім цей чоловік встав у стійку стрілка, “ніби збирався вистрелити зі зброї”. У зв’язку з цим офіцер Секретної служби зробив постріл в торс підозрюваного.

Офіцери надали пораненому першу допомогу, після чого скерували до лікарні. Також унаслідок інциденту було ушпиталено співробітника  Секретної служби.

За даним фактом Секретна служба проведе внутрішнє розслідування дій офіцера.

Фото: Reuters

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