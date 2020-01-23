Сенатор від Республіканської партії Ренд Пол запросив американського лідера Дональда Трампа прийти в Сенат в якості гостя, щоб мати можливість спостерігати за розглядом справи щодо імпічменту.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Під текстом запису сенатор розмістив знімок запрошення для одного гостя в сенатську галерею. Це місце на балконі, звідки є можливість спостерігати за процесом.

“Я чув, що Дональд Трамп хотів би відвідати процес щодо імпічменту. Пане президенте, мені б дуже хотілося, щоб ви були моїм гостем під час цього однопартійного фарсу”, – написав Пол.