Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Під текстом запису сенатор розмістив знімок запрошення для одного гостя в сенатську галерею. Це місце на балконі, звідки є можливість спостерігати за процесом.
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“Я чув, що Дональд Трамп хотів би відвідати процес щодо імпічменту. Пане президенте, мені б дуже хотілося, щоб ви були моїм гостем під час цього однопартійного фарсу”, – написав Пол.
- Про те, в чому звинувачується Трамп, як буде відбуватися процес у Сенаті, хто основні гравці, чи виступить Трамп у Сенаті і коли буде прийнято остаточне рішення в справі про імпічмент Трампа — читайте в матеріалі.