Аккаунт президента США Дональда Трампа на платформі для онлайн-трансляцій Twitch розблокували.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, Twitch тимчасово призупинив роботу аккаунта президента США Дональда Трампа, де зазвичай транслюються мітинги з його участю і записи таких зустрічей.

Наразі, за 2 тижні після бану, профіль американського лідера розблоковано.

Остання Трансляція Трампа була опублікувала до блокування — 15 днів назад.

Як відомо, причиною для бану послужили “прояви ненависті” і расистські коментарі президента. Такі репліки були виявлені, зокрема, в записах нещодавнього мітингу Трампа в Талсі (Оклахома).

Є ймовірність, що профіль Трампа може бути заблокований повторно, якщо його заяви порушуватимуть правила спільноти.