Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, Twitch тимчасово призупинив роботу аккаунта президента США Дональда Трампа, де зазвичай транслюються мітинги з його участю і записи таких зустрічей.
Наразі, за 2 тижні після бану, профіль американського лідера розблоковано.
Остання Трансляція Трампа була опублікувала до блокування — 15 днів назад.
Як відомо, причиною для бану послужили “прояви ненависті” і расистські коментарі президента. Такі репліки були виявлені, зокрема, в записах нещодавнього мітингу Трампа в Талсі (Оклахома).
Є ймовірність, що профіль Трампа може бути заблокований повторно, якщо його заяви порушуватимуть правила спільноти.
- 30 червня популярний сайт Reddit після оновлення своєї політики стосовно контенту заблокував спільноту r / The_Donald, в якому спілкувалися прихильники президента США Дональда Трампа, а також ще близько двох тисяч інших спільнот.