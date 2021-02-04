Про це повідомляє телеканал CNN.

Раскін запросив Трампа дати свідчення під присягою в Конгресі наступного тижня в рамках розгляду справи про імпічмент у Сенаті.

Раніше у письмовій заяві, поданій в рамках процедури імпічменту, юристи Трампа заперечили звинувачення у підбурюванні заворушень 6-го січня. Раскін обґрунтував необхідність свідчень колишнього президента тим, що у поданих документах, які подали юристи Трампа міститься заперечення “деяких фактичних даних”.

“Два дні тому ви подали відповідь, в якій відкинули багато фактичних тверджень, викладені в статті про імпічмент. Таким чином, ви спробували поставити під сумнів важливі факти, незважаючи на чіткі і неспростовні докази вашого конституційного правопорушення. У світлі вашого оскарження цих фактичних тверджень я звертаюся до вас з проханням дати свідчення під присягою до або під час судового розгляду у справі про імпічмент в Сенаті про вашу поведінку 6 січня 2021 року “, – написав Раскін,

Трамп має дати свідчення під присягою в період з 8 по 11 лютого.