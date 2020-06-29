Про це повідомляє видання The Verge.

Twitch тимчасово призупинив роботу аккаунта президента США Дональда Трампа, де зазвичай транслюються мітинги з його участю та записи таких зустрічей.

У компанії зазначили, що причиною для бана послужили “прояви ненависті” та расистські коментарі президента. Такі репліки були виявлені, зокрема, в записі нещодавнього мітингу Трампа в Талсі (Оклахома).

“Політики, як і всі інші користувачі Twitch, мають дотримуватися наших Умов надання послуг та Принципів спільноти. Ми не робимо винятків для політичного або вартого освітлення в новинах контенту і будемо вживати заходів щодо контенту, який, як нам повідомляють, порушує наші правила”, — сказав представник Twitch.

Наразі образливий контент видалений. Коли профіль американського лідера буде розблоковано, поки невідомо.