Про це повідомляє видання The Verge.
Twitch тимчасово призупинив роботу аккаунта президента США Дональда Трампа, де зазвичай транслюються мітинги з його участю та записи таких зустрічей.
У компанії зазначили, що причиною для бана послужили “прояви ненависті” та расистські коментарі президента. Такі репліки були виявлені, зокрема, в записі нещодавнього мітингу Трампа в Талсі (Оклахома).
“Політики, як і всі інші користувачі Twitch, мають дотримуватися наших Умов надання послуг та Принципів спільноти. Ми не робимо винятків для політичного або вартого освітлення в новинах контенту і будемо вживати заходів щодо контенту, який, як нам повідомляють, порушує наші правила”, — сказав представник Twitch.
Наразі образливий контент видалений. Коли профіль американського лідера буде розблоковано, поки невідомо.
- Раніше соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії щодо проведення виборів президента за допомогою пошти, як такі, в яких може бути фейкова інформація.
- У відповідь Трамп пригрозив закрити в країні соціальні мережі через нібито шахрайства на виборах, а потім підписав указ, спрямований проти соціальний мереж.
- Керівництво Twitter назвало указ “реакційним” і “політизованим”, а некомерційна організація Центр демократії та технологій (CDT) подала на Трампа в суд.