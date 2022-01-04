Генеральний прокурор Нью-Йорка викликав до на допит президента США Дональда Трампа та двох його дітей у зв'язку з розслідуванням оцінки власності, що належить або контролюється Трампом та його компанією Trump Organization.

Про це повідомляє AP.

Офіс генерального прокурора Летиції Джеймс дав запит на свідчення та документи від Дональда Трампа-старшого, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп.

Суд Мангеттена звинуватив пов’язану з колишнім президентом США Дональдом Трампом корпорацію Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга в ухиленні від сплати податків на суму майже $2 млн.

У грудні також стало відомо, що експрезидент США Дональд Трамп може опинитися на лаві підсудних через несплату податків. Окружний суд США в окрузі Колумбія відхилив позов колишнього президента США, в якому він вимагав заборонити доступ комітету з методів та засобів Палати представників Конгресу до його податкової звітності.

Конгресмени з 2019 року вимагають розкриття даних Трампа щодо податків. Він був першим президентом США, хто відмовився оприлюднити свою податкову звітність. Комітет Палати представників оскаржив ці дії ще 2019 року. У 2020 році газета The New York Times писала, що Трамп протягом десяти років не сплачував податку на прибуток, використовуючи в залік збитки, отримані у 1980-90-х роках.