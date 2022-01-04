Про це повідомляє AP.
Офіс генерального прокурора Летиції Джеймс дав запит на свідчення та документи від Дональда Трампа-старшого, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп.
Суд Мангеттена звинуватив пов’язану з колишнім президентом США Дональдом Трампом корпорацію Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга в ухиленні від сплати податків на суму майже $2 млн.
У грудні також стало відомо, що експрезидент США Дональд Трамп може опинитися на лаві підсудних через несплату податків. Окружний суд США в окрузі Колумбія відхилив позов колишнього президента США, в якому він вимагав заборонити доступ комітету з методів та засобів Палати представників Конгресу до його податкової звітності.
Конгресмени з 2019 року вимагають розкриття даних Трампа щодо податків. Він був першим президентом США, хто відмовився оприлюднити свою податкову звітність. Комітет Палати представників оскаржив ці дії ще 2019 року. У 2020 році газета The New York Times писала, що Трамп протягом десяти років не сплачував податку на прибуток, використовуючи в залік збитки, отримані у 1980-90-х роках.
- Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки бізнесмен Дональд Трамп заявив про отримання мільярда доларів інвестицій для нової соцмережі – Truth Social.
- На початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”). Блог закрили 3 червня.
- Колишній президент США Дональд Трамп почав писати мемуари про те, як він обіймав посаду голови держави та працював у Білому домі.