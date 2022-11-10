Віцегубернатор штату Джорджія від Республіканської партії Джефф Дункан заявив, що після результатів проміжних виборів у США, які відбулися 8 листопада, колишнього президента Дональда Трампа "звільнено" республіканцями.

Про це повідомляє CNN.

“Немає ніяких причин заперечувати, що Дональда Трампа “звільнили” у вівторок увечері. Комітет з пошуку привів кілька імен до верхньої частини списку, і Рон Десантіс є одним із них. Рона Десантіса хвалять за новий процес мислення з республіканцями та надійне керівництво”, – сказав Джефф Дункан.

Також він зазначив, що кандидату в Сенат від Джорджії від Республіканської партії Гершелю Вокеру потрібно зробити три важливі телефонні дзвінки, щоб перемогти у другому турі.

“Необхідно зробити три успішні телефонні дзвінки. Один із них – Дональду Трампу, щоб сказати, щоб він не приїжджав у Джорджію протягом чотирьох тижнів. Він – токсичний, він нічого не зробить, щоб допомогти. Другому я б зателефонував Браяну Кемпу й попросив би у нього про допомогу. І третій дзвінок я б зробив Рону Десантісу й попросив його приїжджати до Джорджії якомога частіше протягом наступних чотирьох тижнів. Це була б хороша інструкція для Гершеля Вокера”, – пояснив Джефф Дункан.

Зазначимо, що виборці в низці критично важливих штатів відкинули кандидатів від республіканців на посади губернатора, генерального прокурора та держсекретаря, які поширювали сумніви щодо виборів 2020 року, блокуючи спробу поставити союзників колишнього президента Дональда Дж. Трампа на посади з широкими повноваженнями щодо голосування.

Так, у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині демократи перемогли опонентів-республіканців, які проводили кампанію за перегляд виборів, що принесло б користь їхній партії, але поставило під сумнів їхню відданість демократичним результатам.

Результати не викликали загальнонаціональну реакцію противників виборів республіканців. Декілька таких кандидатів у Сенат здобули перемогу, зокрема Джей Ді Венс в Огайо та представник Тед Бадд у Північній Кароліні, і ще десятки виграли перегони за менш відомі посади. Демократи також, як і раніше, залучені до боротьби з ультраправими суперниками на посаду губернатора та держсекретаря в Аризоні та Неваді.

Але в кількох місцях, де влада над виборами була безпосередньо в бюлетенях для голосування, особливо в перегонах за посаду держсекретаря, прихильники Трампа – республіканці не досягли успіху. За винятком Арізони та Невади, де два представники “трампізму” все ще ведуть напружену боротьбу, кандидати від Демократичної партії на посаду держсекретаря перемогли ультраправих опонентів у Мічигані, Нью-Мексико та Міннесоті та зазнали поразки від такого кандидата лише в Індіані.