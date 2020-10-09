Про це повідомила прессекретарка Білого дому Кейлі Макенані.
За словами лікаря Трампа Шона Конлі, у американського президента немає симптомів захворювання, а в крові – є антитіла до коронавірусу.
Трампу дозволили брати участь в публічних заходах через тиждень після зараження, оскільки у нього немає ніяких ознак прогресуючого захворювання.
Також лікар американського лідера заявив про хороше самопочуття Трампа.
“Він добре реагує на лікування, без будь-яких даних про негативні терапевтичних наслідки за результатами огляду”, – повідомив Конлі.
Про те, що Трамп планує зустрічі з виборцями з наступного тижня, писали у The New York Times.
- 2 жовтня повідомляли, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.