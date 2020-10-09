Президент США Дональд Трамп, у якого діагностували зараження коронавірусом, повернеться до публічних заходів в суботу, 10 жовтня.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Кейлі Макенані.

За словами лікаря Трампа Шона Конлі, у американського президента немає симптомів захворювання, а в крові – є антитіла до коронавірусу.

Трампу дозволили брати участь в публічних заходах через тиждень після зараження, оскільки у нього немає ніяких ознак прогресуючого захворювання.

Також лікар американського лідера заявив про хороше самопочуття Трампа.

“Він добре реагує на лікування, без будь-яких даних про негативні терапевтичних наслідки за результатами огляду”, – повідомив Конлі.

Про те, що Трамп планує зустрічі з виборцями з наступного тижня, писали у The New York Times.