Голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США демократ Адам Сміт і республіканець Мек Торнберрі направили заяву, в якій вказали, що якщо президент Дональд Трамп помилує екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, то це може підірвати авторитет діючої адміністрації США.

Заява опублікована на сайті профільного комітету.

Сноуден – колишній співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки. У 2013 році він оприлюднив секретні документи, що стосуються телефонного прослуховування і спостереження за людьми американськими спецслужбами.

Автори заяви вважають, що рішення Трампа про помилування Сноудена буде “серйозною помилкою” і може підірвати авторитет діючої адміністрації Білого дому.

Сміт і Торнберрі зазначили, що помилування будь-кого, хто звинувачується за законом про шпигунство, а також зізнався у передачі секретної інформації – “було б серйозною помилкою”.

“Едвард Сноуден завдав величезної шкоди нашій національній безпеці і повинен постати перед судом за свої дії. Помилувати Сноудена зараз означало б повністю підірвати позиції цієї адміністрації і висміяти співробітників наших органів національної безпеки”, – сказано в тексті заяви.

Як відомо, Сноуден живе в Росії з тих пір, як розкрив секретну інформацію американських спецслужб.

На початку червня 2013 року Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ, що стосується тотального стеження американських спецслужб за інформаційними комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою існуючих інформаційних мереж і мереж зв’язку. У США 14 червня 2013 року Сноудену заочно були пред’явлені звинувачення в шпигунстві і викраденні державної власності. Його оголосила американська влада в міжнародний розшук. Незабаром він втік з США спочатку в Гонконг, потім в Росію, де пробув більше місяця в транзитній зоні аеропорту “Шереметьєво”. 1 серпня 2013 року одержав тимчасовий притулок в РФ, рік по тому – трирічне право на проживання.