Заява опублікована на сайті профільного комітету.
Сноуден – колишній співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки. У 2013 році він оприлюднив секретні документи, що стосуються телефонного прослуховування і спостереження за людьми американськими спецслужбами.
Автори заяви вважають, що рішення Трампа про помилування Сноудена буде “серйозною помилкою” і може підірвати авторитет діючої адміністрації Білого дому.
Сміт і Торнберрі зазначили, що помилування будь-кого, хто звинувачується за законом про шпигунство, а також зізнався у передачі секретної інформації – “було б серйозною помилкою”.
“Едвард Сноуден завдав величезної шкоди нашій національній безпеці і повинен постати перед судом за свої дії. Помилувати Сноудена зараз означало б повністю підірвати позиції цієї адміністрації і висміяти співробітників наших органів національної безпеки”, – сказано в тексті заяви.
Як відомо, Сноуден живе в Росії з тих пір, як розкрив секретну інформацію американських спецслужб.
На початку червня 2013 року Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ, що стосується тотального стеження американських спецслужб за інформаційними комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою існуючих інформаційних мереж і мереж зв’язку. У США 14 червня 2013 року Сноудену заочно були пред’явлені звинувачення в шпигунстві і викраденні державної власності. Його оголосила американська влада в міжнародний розшук. Незабаром він втік з США спочатку в Гонконг, потім в Росію, де пробув більше місяця в транзитній зоні аеропорту “Шереметьєво”. 1 серпня 2013 року одержав тимчасовий притулок в РФ, рік по тому – трирічне право на проживання.
- У 2017 році президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає екс-співробітника спецслужб США Едварда Сноудена, який оприлюднив секретну інформацію про діяльність американських спецслужб, зрадником.
- В 2019 році повідомлялося, що Сноуден сподівається, що Франція надасть йому притулок.