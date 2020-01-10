Палата представників Конгресу США обмежила право президента Дональда Трампа проводити будь-які військові дії проти Ірану без попереднього узгодження з конгресменами.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідну резолюцію підтримали 224 конгресмени. Проти виступили 194. Серед тих, хто підтримав заборону, були республіканці.

Тепер резолюцію передадуть на голосування в Сенат. Немає впевненості в тому, що серед республіканців вона матиме таку ж підтримку.

Автор резолюції – представник демократів і колишній аналітик ЦРУ Еліс Слоткін (штат Мічиган). У резолюції зазначено, що Трампа закликають “припинити використання збройних сил Сполучених Штатів для ведення бойових дій в Ірані або проти нього” якщо Конгрес не оголосить війну або не прийме “спеціального законного дозволу” на використання збройних сил.

У резолюції прописано виключення на випадок, якщо військові дії проти Ірану дійсно необхідні. Це використання збройних сил, коли це “необхідно і доцільно задля захисту від неминучого збройного нападу на Сполучені Штати”.

Республіканці в Конгресі вважають резолюцію “безглуздою”, а лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що вона “не може стати законом”.

“Вона ніколи не буде відправлена ​​президенту, і ніколи не обмежить його конституційні повноваження щодо захисту американського народу”, – заявив він.

Крім цього, резолюція передбачає виведення американських військ із зони військових дій з Іраном не пізніше, ніж через 30 днів після прийняття резолюції, в разі відсутності оголошення війни Конгресом або прийняття нового дозволу щодо застосування військової сили.

Напередодні спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала проголосувати за резолюцію, що обмежує можливості президента Дональда Трампа використовувати військову силу проти Ірану.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.