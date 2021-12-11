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Трансплавчиня, яка побила рекорди США, каже, що змагання з жінками є справедливим

Трансгендерна плавчиня, яка нещодавно побила два рекорди Сполучених Штатів Америки у жіночому плаванні, вважає справедливістю можливість змагатися з жінками на рівних.

Субота, 11 грудня 2021, 17:02

Її інтерв’ю опублікувало спортивне видання SPORTbible.

Трансплавчиня команди UPenn Лія Томас перемогла у змаганнях Zippy Invitational Event в місті Акрон (штат Огайо, США). Вона фінішувала на 38 секунд раніше наступної плавчині 1509 метрів вільним стилем. На дистанції 458 метрів вільним  стилем спортсменка також перемогла, фінішувавши на 14 секунд раніше. Обидва результати стали рекордними для Сполучених Штатів і наблизили спортсменку до світових рекордів.

Після цього спортсменка зіткнулася зі шквалом негативу та критики на свою адресу, де зокрема лунали  тези, що їй не місце в жіночому спорті.

Лія Томас пояснила, чому вона вважає, що має право брати участь у жіночій лізі: “Я зазнала значної втрати м’язової маси та сили”, — розповіла вона про те, як її трансгендерний перехід змінив її тіло. Вона також додала, що плавання завжди було важливою частиною її життя, відколи вона себе пам’ятає.

Окрім того, спортсменка радіє можливості продовжувати заняття спортом, адже перед переходом вона не була впевненою, чи дадуть їй таку можливість.

Фото: SPORTbible

Томас виступала в чоловічому дивізіоні до 2019 року. Опісля вона почала приймати блокатори гормонів. Вона сказала, що почувалася в пастці свого тіла, перш ніж наважитися   вирушити в подорож задля змін, і розповіла, що перебування чоловіком завдало їй “багато страждань” і зашкодило психічному здоров’ю.

Хоч у жіночому дивізіоні вона посідає першість, після транспереходу її показники відчутно впали.

Фото: SPORTbible

Однак, команда та тренер підтримують плавчиню та щиро за неї вболівають. Лія Томас вважає, що Міжнародний олімпійський комітет правильно вчинив, коли встановив правила залучення трансгендерів до спорту.

“Я вважаю, що вказівки, які вони висунули, дуже добрі та роблять дуже добру роботу щодо сприяння інклюзивності, підтримуючи цілісність конкуренції”, – сказала вона.

Теги: золота медаль, плавання, рекорд, спорт, трансгендерна жінка, Трансгендер

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