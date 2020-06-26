Коронакриза змінює все: бізнеси, попит, комунікації. Сьогодні трансформації мислення, підходів, бізнес-моделей та створення нових стратегій стають як ніколи актуальними. На онлайн-конференції CASES: Marketing, Strategy & PR зберуться представники бізнесів, креативних організацій та державних інститутів, щоб поділитись досвідом кризового менеджменту, бізнес-перетворень та налагодження роботи в умовах, коли рідкісними стали не чорні, а білі лебеді.

У програмі передбачено кілька секцій.

Блок 1 — Коронакриза: поточний стан речей та попередні прогнози

Економіка в цілому та економіка креативна, як окремий її сегмент.

Блок 2 — Кризовий менеджмент. Комунікації

Як креативні компанії проходять кризу, які стратегії застосовують зараз, які комунікації для бізнесу клієнтів радять.

Блок 3 — Трансформації

Неминуча цифровізація всього (медицини, бізнесу, держави), зміна бізнес-парадигм, впровадження нових підходів та практик.

Блок 4 — Стратегії розвитку

Панельна дискусія: що слід робити креативним компаніям, які напрямки розвивати та до яких викликів готуватись.

Наразі серед учасників програми: фахівці з Міністерства цифрової трансформації України, Планета Кіно, Нової Пошти, Uklon, MEGOGO, CASES, міжнародної брендингової компанії Prophet, Fedoriv Group, Aimbulance, Sasquatch Digital, Havas Digital Kyiv, Postmen, Klitschko Foundation. Інформація щодо доповідачів оновлюється.

Реєстрація та детальна інформація доступна на сторінці заходу.