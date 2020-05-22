Напередодні світ відзначав День боротьби з гомофобією та трансфобією. На честь цього транс-чоловік Юваль Топпер-Ерес опублікував фотоальбом з незвичайними знімками, зробленими в день, коли він народив свою третю дитину.

Відповідний пост Юваль Топпер-Ерес (Yuval Topper-Erez) опублікував в Facebook.

Юваль Топпер-Ерес та його чоловік Матан привернули увагу світових ЗМІ в 2011 році. Тоді Юваль, котрий переніс операцію зі зміни статі, став першою транс-персоною в Ізраїлі, яка народила дитину.

Цей випадок був настільки незвичним, що подружжю довелося витратити три роки, аби влада Ізраїлю офіційно визнала їх двох біологічними батьками дитини.

Торік подружжя знову стало батьками — 8 травня 2019 року Юваль народив свою третю дитину. Пологи проходили вдома за участю двох незалежних акушерок. При цьому чоловік знаходився в наповненому водою гумовому басейні.

Топпер-Ерес розповів, що це була його четверта вагітність і вона була вкрай непростою. Юваль зізнався, що йому завжди подобалися фотографії процесу пологів, і в цей раз він захотів “побалувати себе” та запросив фотографа на свої домашні пологи.

“У той момент я подумав, що це будуть прекрасні спогади для мене і, можливо, моєї дитини. Фотографії добре відображають дві речі, що дуже близькі моєму серцю: нормалізація домашніх пологів та нормалізація пологів небінарних і транс-людей”, — розповів він.

Запрошений фотограф Тара Лич задокументувала весь процес — від схваток до появи дитини на світ.

Перше сповивання та перше годування новонародженого.

І його перше знайомство зі старшими братом та сестрою.

Чоловік розповів, що цілий рік збирався з духом, аби поділитися цими фото з оточуючими. Він висловив надію, що фотоальбом надихне інших транс-персон зважитися на пологи.