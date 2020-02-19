Про це повідомляє Vice News.
Уточнюється, що в минулому році, ще не будучи кандидатом в президенти США Майкл Блумберг заявляв, що “формулою перемоги” на виборах в 2020 році не стане розмова про “хлопця, що носить плаття, або ж про те, чи зможе “він, вона або це” піти в роздягальню зі своєю дочкою”.
В той же час, запустивши свою власну президентську кампанію Блумберг, будучи кандидатом від Демократичної партії, крім усього іншого, обіцяє також і захищати права трансгендерів.
Після цього президент відомої правозахисної організації Human Rights Campaign Альфонсо Давид на своїй сторінці в Twitter згадав Блумбергу його неполіткоректні висловлювання на адресу трансгендерів.
“Трансгендерні жінки – це не “він-вона, або це”. Вони жінки. ЛГБТ – люди і заслуговують шанобливого ставлення”, – написав він.
Нагадаємо, що раніше в американських ЗМІ вже писали про план Блумберга по врегулюванню Уолл-стріт.
- Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”. Також Берні Сандерс звинуватив колишнього мера Нью-Йорка і мультимільярдера Майкла Блумберга в расистській політиці.
- Напередодні стало відомо, що кандидат в президенти США Майк Блумберг заплатив популярним блогерам і сторінках у соціальній мережі Instagram за просування його кандидатури за допомогою мемів.
- 14 лютого 2019 року стало відомо, що Блумберг готовий витратити близько 500 мільйонів доларів на боротьбу з нинішнім американським лідером Дональдом Трампом напередодні президентських виборів в США.