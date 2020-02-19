Від кандидата в президенти США від Демократичної партії Майкла Блумберга зажадали вибачень за його неполіткоректні висловлювання про трансгендерів.

Про це повідомляє Vice News.

Уточнюється, що в минулому році, ще не будучи кандидатом в президенти США Майкл Блумберг заявляв, що “формулою перемоги” на виборах в 2020 році не стане розмова про “хлопця, що носить плаття, або ж про те, чи зможе “він, вона або це” піти в роздягальню зі своєю дочкою”.

В той же час, запустивши свою власну президентську кампанію Блумберг, будучи кандидатом від Демократичної партії, крім усього іншого, обіцяє також і захищати права трансгендерів.

Після цього президент відомої правозахисної організації Human Rights Campaign Альфонсо Давид на своїй сторінці в Twitter згадав Блумбергу його неполіткоректні висловлювання на адресу трансгендерів.

“Трансгендерні жінки – це не “він-вона, або це”. Вони жінки. ЛГБТ – люди і заслуговують шанобливого ставлення”, – написав він.

Нагадаємо, що раніше в американських ЗМІ вже писали про план Блумберга по врегулюванню Уолл-стріт.