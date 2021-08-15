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Трансгендерним спортсменам дозволили брати участь у змаганнях із фігурного катання

Трансгендерним спортсменам дозволили брати участь у змаганнях із шорт-треку, ковзанярського спорту та фігурного катання.

Неділя, 15 серпня 2021, 14:27

Про це повідомили у Міжнародному союзі ковзанярів (ISU).

В оновлених правилах трансперсонами називають людей, чия гендерна ідентичність відрізняється від статі за народження, незалежно від того, чи вдавалися вони до медичного втручання.

Відтак чоловіки-трансгендери можуть брати участь у чоловічих змаганнях без додаткових обмежень. Однак вони мають надати документ про те, що їхня гендерна ідентичність чоловіча. Існує лише застереження, що під час трансгендерного переходу вони не можуть змагатися з жінками.

Жінки-трансгендери повинні надати довідку, що їхній рівень тестостерону нижчий за 5 наномолів на літр крові протягом 12 місяців до першого змагання. Наголошується, що такий рівень тестостерону має залишатися протягом усього часу участі в жіночих змаганнях.

При цьому жінки-трансгендери за бажанням не можуть повернутися до чоловічих змагань упродовж наступних чотирьох років. Якщо жінки трансгендери не дотримуватимуться вимоги про рівень тестостерону, їх можуть відсторонити від змагань терміном на чотири роки.

Трансгендерні спортсмени отримають сертифікат ISU, що підтверджує право бути учасником змагань.

  • Раніше повідомлялося, що на Олімпійських іграх в Токіо вперше в історії дебютувала трансгендерна жінка Лорел Габбард. Однак їй не вдалося завоювати медаль.
Теги: спортсмени, фігурне катання, Трансгендер

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