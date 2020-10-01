У День перекладу варто говорити про художній переклад як про культурне явище. Саме цим впродовж чотирьох років займаються організаторки єдиного в Україні літературно-перекладацького фестивалю TRANSLATORIUM. Зазвичай фестиваль відбувається у Хмельницькомуу найближчі вихідні до Міжнародного дня перекладу, до якого і приурочений. Цьогоріч він повністю в онлайнформаті.

Одне з головних завдань фестивалю — говорити про перекладачів як про активних учасників літературного процесу

Перший фестиваль відбувся у 2017 році, хоча точкою відліку варто вважати створення перекладацької групи VERBація у 2013-му. Власне, ці люди і стали засновницями TRANSLATORIUM, нині до них доєдналися ще активістки з Києва та Хмельницького. Також вагомим аргументом заснувати фестиваль стала відсутність масштабної літературної події у Хмельницькому.

“П’ять років тому ми побували у Ґданську на перекладацькому фестивалі, де зрозуміли, що про художній переклад можна говорити цікаво, задіювати різні формати та поєднувати суміжні види мистецтва, — говорить директорка фестивалю Таня Родіонова. — А ще нам хотілося внести Хмельницький, наше рідне місто, на культурно-літературну мапу України”.

Сам фестиваль, як культурна подія, є способом популяризації літератури та перекладу.

Оскільки майже всі організаторки фестивалю перекладачки, то вбачають свою місію популяризувати діяльність перекладачів, адже довгий час в Україні перекладачі залишалися в тіні книг, їх авторів та видавництв.

Впродовж усіх років незмінно важливою складовою фестивалю залишається освітня — налагодження діалогу між академічним і літературним середовищем, щоб майбутні перекладачі мали більше можливостей для розвитку. Для них на ці кілька днів створюються ідеальні умови: є можливість відвідати фахові, а головне — цікаві лекції, віднайти мотивацію, надихнутися та завести нові знайомства, адже до міста з’їжджаються письменники, критики, перекладачі, видавці, себто різні фахівці літературної галузі.

TRANSLATORIUM став майданчиком для створення нових проєктів, які по завершенню живуть своїм життям. До прикладу, минулоріч у межах фестивалю діяла перекладацька резиденція, на якій методом колективного перекладу було перекладено п’єсу сучасної британської авторки Ніколи МакКартні. А вже 30 жовтня цього року завдяки підтримці Українського культурного фонду її буде поставлено у Київському театрі на лівому березі Дніпра.

TRANSLATORIUM 2020. Яким він буде?

Наскрізна тема фестивалю 2020 — форма.

Усі п’ятнадцять подій фестивалю будуть онлайн — це лекції, читання, майстерні художнього перекладу, професійні дискусії та неформальні зустрічі.

“Сьогодні усі ми, як і фестиваль TRANSLATORIUM, опинилися в геть новій, незвичній для нас формі існування, а все наше соціальне й культурне життя фактично змінило спосіб комунікації”, — зазначають кураторки фестивалю.

Серед учасників подій — відомі перекладачі, літератори, видавці та музиканти з України, Латвії, Хорватії та Німеччини. Щодня на відвідувачів фестивалю чекатиме насичена вечірня програма, представлена проєктами, що працюють на межі різних видів мистецтва, зокрема музики й літератури. Це coVIdРШІ – музично-текстовий проєкт письменниці та перекладачки Гаськи Шиян та музиканта і композитора Андрія Кириченка. Цей проєкт було створено спеціально для фестивалю. Ще в один вечір буде трансляція перформансу Motopoiesis текст-групи “Орбіта” з Риги.

А у перший фестивальний день усі “відвідувачі” фестивалю зможуть “прогулятися” Хмельницьким.

Усі події безкоштовні, для деяких необхідна попередня реєстрація.

Фестиваль відбувається за підтримки Управління культури і туризму Хмельницької міської ради, програми TOLEDO і платформи Latvian Literature.

Повна програма фестивалю.