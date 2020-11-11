В уряді запровадили карантин вихідного дня. Так, у суботу та неділю в Україні працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, яким закладам буде дозволено працювати під час карантину вихідного дня.

Що працюватиме у суботу та неділю:

продуктові магазини;

магазини, де 60% площі призначені для продажу продуктів, пального, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів;

аптеки (зокрема, ветеринарні);

АЗС (без зон харчування),

СТО;

громадський транспорт;

оператори поштового зв’язку;

медичні та ветеринарні клініки;

автомайстерні;

знімальні майданчики (з обмеженням кількості учасників зйомок);

готелі, але тільки в режимі надання послуг розміщення;

установи з надання фінансових послуг, послуг інкасації та перевезення цінностей

Що буде заборонено:

приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо) – можлива лише торгівля на виніс;

приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

робота магазинів, окрім продуктових (щонайменше 60% закладу має бути присвячено торгівлі продуктами, пальним, ліками, виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами);

робота закладів культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо);

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка.