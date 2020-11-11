Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, яким закладам буде дозволено працювати під час карантину вихідного дня.

Що працюватиме у суботу та неділю:

  • продуктові магазини;
  • магазини, де 60% площі призначені для продажу продуктів, пального, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів;
  • аптеки (зокрема, ветеринарні);
  • АЗС (без зон харчування),
  • СТО;
  • громадський транспорт;
  • оператори поштового зв’язку;
  • медичні та ветеринарні клініки;
  • автомайстерні;
  • знімальні майданчики (з обмеженням кількості учасників зйомок);
  • готелі, але тільки в режимі надання послуг розміщення;
  • установи з надання фінансових послуг, послуг інкасації та перевезення цінностей

Що буде заборонено:

  • приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо) – можлива лише торгівля на виніс;
  • приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;
  • робота магазинів, окрім продуктових (щонайменше 60% закладу має бути присвячено торгівлі продуктами, пальним, ліками, виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами);
  • робота закладів культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо);
  • діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка.

  • Сьогодні у Києві під стінами Верховної Ради зібрався численний  мітинг власників та працівників ресторанів, кав’ярень, броварень, які вимагають не закривати їхні заклади у зв’язку із карантином.