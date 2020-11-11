Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, яким закладам буде дозволено працювати під час карантину вихідного дня.
Що працюватиме у суботу та неділю:
- продуктові магазини;
- магазини, де 60% площі призначені для продажу продуктів, пального, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів;
- аптеки (зокрема, ветеринарні);
- АЗС (без зон харчування),
- СТО;
- громадський транспорт;
- оператори поштового зв’язку;
- медичні та ветеринарні клініки;
- автомайстерні;
- знімальні майданчики (з обмеженням кількості учасників зйомок);
- готелі, але тільки в режимі надання послуг розміщення;
- установи з надання фінансових послуг, послуг інкасації та перевезення цінностей
Що буде заборонено:
- приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо) – можлива лише торгівля на виніс;
- приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;
- робота магазинів, окрім продуктових (щонайменше 60% закладу має бути присвячено торгівлі продуктами, пальним, ліками, виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами);
- робота закладів культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо);
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка.
- Сьогодні у Києві під стінами Верховної Ради зібрався численний мітинг власників та працівників ресторанів, кав’ярень, броварень, які вимагають не закривати їхні заклади у зв’язку із карантином.