Транспорт у Києві почав перевозити за спецперепустками: як це виглядає

З сьогоднішнього дня громадський транспорт Києва почав перевозити тільки певну категорію пасажирів і лише за спецперепустками.

Кореспондент #Букв подивився, як це відбувається.

Нові, жорсткіші обмеження на пасажирські перевезення в столиці почали діяти сьогодні.

За словами мера Віталія Кличка, цей непопулярний крок – вимушений захід для стримування поширення коронавірусу.

“Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей, на жаль, досі не зрозуміли. Інфекція коронавірусу стрімко розповсюджується. А запроваджених обмежувальних заходів дотримуються далеко не всі кияни та підприємства. Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для здоров’я і життя людей, вимушена запроваджувати більш суворі обмеження”, – зазначив Кличко.

Так, з сьогоднішнього дня на роботу громадським транспортом можуть дістатися: медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, комунальні працівники, персонал продуктових магазинів та аптек, співробітники стратегічних підприємств.

За словами кореспондента, киянам, які не потрапляють в ці категорії, доводиться годинами стояти на зупинках.

Наприклад, трамваї, які вже везуть максимальну кількість пасажирів, на зупинках просто не зупиняються.

Зайти в громадський транспорт можна тільки через передні двері, на вході співробітники поліції та Нацгвардії виконують контрольні функції – перевіряють спецперепустки.