Транспорт у Києві почав перевозити за спецперепустками: як це виглядає

Кореспондент #Букв подивився, як це відбувається.
Нові, жорсткіші обмеження на пасажирські перевезення в столиці почали діяти сьогодні.
За словами мера Віталія Кличка, цей непопулярний крок – вимушений захід для стримування поширення коронавірусу.
“Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей, на жаль, досі не зрозуміли. Інфекція коронавірусу стрімко розповсюджується. А запроваджених обмежувальних заходів дотримуються далеко не всі кияни та підприємства. Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для здоров’я і життя людей, вимушена запроваджувати більш суворі обмеження”, – зазначив Кличко.
Так, з сьогоднішнього дня на роботу громадським транспортом можуть дістатися: медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, комунальні працівники, персонал продуктових магазинів та аптек, співробітники стратегічних підприємств.
За словами кореспондента, киянам, які не потрапляють в ці категорії, доводиться годинами стояти на зупинках.
Наприклад, трамваї, які вже везуть максимальну кількість пасажирів, на зупинках просто не зупиняються.
Зайти в громадський транспорт можна тільки через передні двері, на вході співробітники поліції та Нацгвардії виконують контрольні функції – перевіряють спецперепустки.
Інтервал – більше години і не зупиняється на зупинках: як працює транспорт по пропусках
Є в тебе пропуск, їдеш на роботу в аптеку чи продмаг, чекаєш годину на трамвай, а він не зупиняється тому що там вже більше 10 людей 🤷🏻♂️
С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников спецслужб
Опубліковано Букви Понеділок, 23 березня 2020 р.
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
Для того, щоб отримати спецквиток, керівники підприємств повинні звернутися до профільних департаментів КМДА або в Управління з питань цивільного захисту, за місцем розташування – в районні в Києві державні адміністрації.
Після цього, співробітникам видається спецквиток з описом нового тимчасового розкладу громадського транспорту.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.